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星二代互尬！游宇潼包緊緊曝：最喜歡露腿　檢場女兒偷爆媽媽料

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▲游鴻明女兒游宇潼、檢場女兒王敏淳出席onefifteen初衣食午BELLAVITA新店開幕 。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

精品選貨店onefifteen初衣食午今（11日）於BELLAVITA開幕新店舖，邀請到人氣星二代們包括游鴻明女兒游宇潼、檢場與李翊君的女兒王敏淳以及林隆璇之子林亭翰一同共襄盛舉。游宇潼今日一身撞色前衛的「時尚教母」造型全身包得緊緊，她笑說自己最喜歡露腿：「因為沒別的可以露了！」而可愛女孩王敏淳則穿上了亮麗的公主風套裝，難得出席時尚場合趁機抱怨：「媽媽會偷穿我的衣服！」

▲初衣食午BELLAVITA新店面開幕。（圖／品牌提供）

▲（由左至右）游宇潼、林亭翰、王敏淳出席初衣食午新店開幕活動。（圖／品牌提供）

游宇潼今天穿著Maison Margiela 2020秋冬服裝，浮誇前衛的薄紗、布料拼接大衣，內搭藍色立體鏤空裙，加上脖子上的藍色花瓣形狀圍巾，以及手上的皮革手套，層層堆疊的撞色視覺很豐富，游宇潼也笑說覺得自己很像某種「時尚教母」。對於外界封為「最美星二代」的名號，游宇潼表示不會特別有壓力：「我不覺得我是最美星二代啦，星二代這件事情就是一個事實，不會特別想要去維持『最美』。」

▲初衣食午BELLAVITA新店面開幕。（圖／品牌提供）

▲游宇潼、王敏淳。（圖／記者王則絲攝）

▲游宇潼今天包緊緊風格偏保守，透露其實私下很喜歡露腿！（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

訪問中游宇潼提到自己在穿著方面偏保守，不敢穿太露、帶有點色情意味的服裝，不過當然還是與父母的保守標準不太一樣，像是自己私下喜歡穿的「背心」，就會被父母說穿太少，但是粉絲們也都知道，游宇潼的一雙美腿可是招牌，她也笑說：「我最喜歡露腿，因為沒有其他東西可以露了！」被問及如何保持纖細的腿部線條，游宇潼則點出「站姿」最重要，同時也是大家最容易忽略的部分。

▲初衣食午BELLAVITA新店面開幕。（圖／品牌提供）

▲王敏淳今日以浪漫公主風現身初衣食午新店開幕活動，Cecilie Bahnsen淺灰色公主袖針織上衣NT＄33,180、黑色立體花邊長裙NT＄33,180。（圖／品牌提供）

資深鄉土劇演員檢場與歌手李翊君的女兒王敏淳（香奈兒Chanel）今日也獲邀來到初衣食午新店開幕活動現場，穿著設計師品牌Cecilie Bahnsen的公主袖上衣與花邊長裙，她笑說：「好像回到小時候媽媽幫我打扮的樣子。」

▲游宇潼、王敏淳。（圖／記者王則絲攝）

▲今日出席時尚場合，王敏淳偷偷爆料：「媽媽偷穿我衣服！」（圖／記者王則絲攝）

提到私下的風格，王敏淳說自己是比較喜歡潮牌的類型：「我覺得可以穿出我的個性。」難得出席時尚場合，也趁此機會偷偷抱怨：「有一天突然看到媽媽偷穿我美少女戰士的衣服！」看到時只能傻眼回應：「媽，你認真嗎？」母女之間衣服可以共穿是很方便的事，但王敏淳透露自己比較少穿媽媽的衣服，反倒是經常成為媽媽買衣服時的藉口。

▲初衣食午BELLAVITA新店面開幕。（圖／品牌提供）

▲林亭翰今日穿上日本設計師品牌Doublet壽司圖案牛仔套裝，以前衛造型登場。（圖／品牌提供）

歌手林隆璇兒子林亭翰則是選穿日本設計師品牌Doublet本季的「壽司」塗鴉牛仔套裝，相當逗趣又有型，雖然私底下風格比較保守，但是藉由出席活動多多嘗試這些誇張設計感的服裝也很開心，本身其實很喜歡吃壽司，不過美中不足的地方是，今日服裝上唯獨少了愛吃了「鮭魚」壽司。

▲初衣食午BELLAVITA新店面開幕。（圖／品牌提供）

▲初衣食午BELLAVITA新店面開幕。（圖／品牌提供）

▲Maison_Margiela X Reebok聯乘高跟球鞋，NT＄52980。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

onefifteen, 初衣食午, 游宇潼, 游鴻明, 檢場, 李翊君, 王敏淳, 林隆璇, 林亭翰, BELLAVITA
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