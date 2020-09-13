fb ig video ETtoday search mobile

小紅書推爆的「無花果豆沙色」來了！YSL漆光唇釉限量新色#428、#431被搶翻

>

▲▼小紅書推爆YSL#428無花果豆沙色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL秋冬限定彩妝系列以赤陶玫瑰色調為主，尤其漆光唇釉在小紅書被推爆。（圖／記者張毓容攝，以下同）

記者張毓容／台北報導

YSL真的很懂女生，一出手就是燒翻荷包的節奏！聖羅蘭先生將摩洛哥馬拉喀什城的沙漠土棕色、夕陽光芒暈染出的赤陶土紅、燦爛星光、古銅光線等美麗色彩全都幻化成2020秋冬限定彩妝「迷情摩洛哥系列」，從六色眼彩盤、「情書腮紅」到漆光唇釉都染上浪漫赤陶玫瑰色調，尤其是漆光唇釉最新限量色#428、#431一釋出就在小紅書被推爆，溫柔又性感的「無花果豆沙」、「乾燥玫瑰豆沙」美到不行，不先鎖定小心搶不到。

▲▼小紅書推爆YSL#428無花果豆沙色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL 限量迷情摩洛哥系列 六色眼彩盤，NT$2,800。

這次的限量六色眼彩盤從外包裝到眼影色調、粉體壓紋都有著濃濃摩洛哥風情。外包裝靈感來自於摩洛哥YSL博物館的牆面編織圖紋，以不同方塊鑲嵌交錯打造出奢華精緻的眼影盒，更將此紋路延伸至眼影粉體上的立體波紋，高顏值讓人一眼就愛上。

▲▼小紅書推爆YSL#428無花果豆沙色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼小紅書推爆YSL#428無花果豆沙色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲限定六色眼彩盤不只顏值高，連配色都是秋冬最夯的紅粉色調。

YSL全球彩妝總監TOM PECHEUX更特別挑選以赤陶土牆面色澤、沙漠棕土為發想的6款性感迷人配色，可搶眼可日常，更能打造秋冬最夯的紅粉色眼妝。

▲▼小紅書推爆YSL#428無花果豆沙色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL 限量迷情摩洛哥系列 奢華緞面漆光唇釉，#428落日玫瑰，NT$1,300。

而這次最受注目的就是奢華緞面漆光唇釉2款全新限量色，不僅是氣質滿分的豆沙色系，更帶有超細緻閃粉，超美濃郁漆光亮澤，一推出就在小紅書上被瘋狂種草。

其中，帶著橘調的「#428落日玫瑰」就是小紅書上被讚爆的「無花果豆沙色」，一擦溫柔又顯氣色，就算素顏擦也不突兀。

▲▼小紅書推爆YSL#428無花果豆沙色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL 限量迷情摩洛哥系列 奢華緞面漆光唇釉，#431紫醉心迷，NT$1,300。

而「#431紫醉心迷」則是帶點紫調的乾燥玫瑰豆沙色，日常可薄擦，溫柔有氣質，厚塗則能帶出成熟誘惑感。

▲▼小紅書推爆YSL#428無花果豆沙色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL 限量迷情摩洛哥系列 時尚宣言訂製腮紅，#14赤陶玫瑰紅，NT$1,900。

靈感來自時尚精品YSL信封包的「時尚宣言訂製腮紅」，猶如信封般設計的腮紅粉體上印著立體YSL LOGO，搭配極細緻的輕盈粉體，一刷服貼顯色且不結塊，一推出就大受歡迎。

秋冬限定系列新色「#14赤陶玫瑰紅」是宛如綻放在金色夕陽下的玫瑰色，不用任何技巧就能打造出自然透出的怦然紅暈。

▲▼小紅書推爆YSL#428無花果豆沙色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL 限量迷情摩洛哥系列 時尚配件漆皮指甲油，NT$870。

這次「迷情摩洛哥系列」裡還推出兩款漆皮指甲油限定新色，包含氣質滿分的木苺紫調「#126夜幕裸紫」和有著溫柔橘色霞光、明亮又顯白的「#127迷情晚霞」。

▲▼植村秀6大棕紅色唇膏。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼植村秀6大棕紅色唇膏。（圖／記者張毓容攝）

▲植村秀推出完整6大紅棕色「小黑方」。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

除了YSL引爆秋冬唇彩話題，從鐵鏽棕、濃焙紅茶、烤栗子等人氣夯色持續創造唇彩話題的植村秀，今年秋冬則是鎖定大勢唇妝「木質棕紅色」潮流，不僅「小黑方」無色限唇膏的人氣熱賣色#BR784就是掀起小紅書、各大美妝版一片好評熱議的絕美棕紅色代表，近日更推出2款全新色選，讓小黑方唇膏家族共擁有6大棕紅美色。

▲▼植村秀6大棕紅色唇膏。（圖／記者張毓容攝）

▲植村秀 無色限釉光精油唇膏，#BR783，NT$1,050。

全新色號#BR783是帶著溫暖色調的茶調棕紅色，薄擦是日雜感的自然紅暈血色，厚塗則有濃郁茶色感，搭配融入山茶花精油的「釉光」質地，保濕顯色，又有滿滿女人味。

▲▼植村秀6大棕紅色唇膏。（圖／記者張毓容攝）

▲植村秀 無色限釉光精油唇膏，#OR598，NT$1,050。

第2款新色號#OR598是融入點黃調的糖釀柿紅色，一擦瞬間提亮膚色，活力感十足。薄擦就是日本超紅的「南瓜色」，厚擦則讓紅調更明顯，可愛、性感或日常妝容都能完美搭配。

▲▼植村秀6大棕紅色唇膏。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲植村秀 無色限極霧保濕唇膏，#BR784，NT$1,050。

PTT、Dcard美妝版熱搜的經典「木質棕紅」，濃郁山楂紅木色，比正紅色更溫暖、比土棕色更顯白，一擦顯氣勢，也是植村秀2020最熱賣的冠軍色號。

▲▼植村秀6大棕紅色唇膏。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼植村秀6大棕紅色唇膏。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲由左至右為#RD163、#174、#OR590。（圖／品牌提供）

猶如紅莓果泥的極霧保濕脣膏#RD163是暖調「紅莓木棕紅」，優雅又性感；極物保濕脣膏#RD174是濃郁的櫻桃木質調，薄擦就有溫柔氣質；斷光水潤唇膏#OR590則是網上瘋傳的「糖漬蕃茄色」，一擦顯白的茄紅色，各種場合都適合。

►今年必備6大棕紅色唇膏！植村秀新色#598「糖釀柿紅」薄擦氣質爆棚

►小紅書、Dcard推爆的「神級拋光蜜粉」升級版來了！不卡紋連乾肌都愛

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

美妝, 彩妝, 彩妝品, 秋妝, 2020, 秋冬, YSL, 限量, 限定, 漆光唇釉, 小紅書
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

住宿券破盤價2288元！到清境像到歐洲　絕美佛羅倫斯山莊拍到手軟

住宿券破盤價2288元！到清境像到歐洲　絕美佛羅倫斯山莊拍到手軟

更適合女生的「14：10斷食法」　國外網紅實測一個月瘦5公斤

更適合女生的「14：10斷食法」　國外網紅實測一個月瘦5公斤

小心別中標！6個「自毀式」壞習慣，會讓你越來越醜

小心別中標！6個「自毀式」壞習慣，會讓你越來越醜

《琉璃》褚璇璣身材太纖細！袁冰妍減肥兩秘訣大公開 麥當勞出2600元「雞塊抱枕」！聯名饒舌歌手Travis Scott推「大人的玩具」 5部時尚電影看名牌背後的故事　香奈兒：華麗的反面不是貧窮而是庸俗 奧斯塔羅12星座一周運勢0914-0920　雙魚心情不好就敗家、天蠍感情出現裂痕 別再羨慕健談的人！「內向」是優勢　不用偽裝就能在社交脫穎而出 超過一半人都不知！運動前「5種食物」別吃，小心越動越疲累 把下酒菜塞耳朵！「落花生耳機」紋路、形狀超逼真　亂放小心被誤食

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面