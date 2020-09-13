小紅書推爆的「無花果豆沙色」來了！YSL漆光唇釉限量新色#428、#431被搶翻

▲YSL秋冬限定彩妝系列以赤陶玫瑰色調為主，尤其漆光唇釉在小紅書被推爆。（圖／記者張毓容攝，以下同）



記者張毓容／台北報導

YSL真的很懂女生，一出手就是燒翻荷包的節奏！聖羅蘭先生將摩洛哥馬拉喀什城的沙漠土棕色、夕陽光芒暈染出的赤陶土紅、燦爛星光、古銅光線等美麗色彩全都幻化成2020秋冬限定彩妝「迷情摩洛哥系列」，從六色眼彩盤、「情書腮紅」到漆光唇釉都染上浪漫赤陶玫瑰色調，尤其是漆光唇釉最新限量色#428、#431一釋出就在小紅書被推爆，溫柔又性感的「無花果豆沙」、「乾燥玫瑰豆沙」美到不行，不先鎖定小心搶不到。

▲YSL 限量迷情摩洛哥系列 六色眼彩盤，NT$2,800。



這次的限量六色眼彩盤從外包裝到眼影色調、粉體壓紋都有著濃濃摩洛哥風情。外包裝靈感來自於摩洛哥YSL博物館的牆面編織圖紋，以不同方塊鑲嵌交錯打造出奢華精緻的眼影盒，更將此紋路延伸至眼影粉體上的立體波紋，高顏值讓人一眼就愛上。

▲限定六色眼彩盤不只顏值高，連配色都是秋冬最夯的紅粉色調。



YSL全球彩妝總監TOM PECHEUX更特別挑選以赤陶土牆面色澤、沙漠棕土為發想的6款性感迷人配色，可搶眼可日常，更能打造秋冬最夯的紅粉色眼妝。

▲YSL 限量迷情摩洛哥系列 奢華緞面漆光唇釉，#428落日玫瑰，NT$1,300。



而這次最受注目的就是奢華緞面漆光唇釉2款全新限量色，不僅是氣質滿分的豆沙色系，更帶有超細緻閃粉，超美濃郁漆光亮澤，一推出就在小紅書上被瘋狂種草。

其中，帶著橘調的「#428落日玫瑰」就是小紅書上被讚爆的「無花果豆沙色」，一擦溫柔又顯氣色，就算素顏擦也不突兀。

▲YSL 限量迷情摩洛哥系列 奢華緞面漆光唇釉，#431紫醉心迷，NT$1,300。



而「#431紫醉心迷」則是帶點紫調的乾燥玫瑰豆沙色，日常可薄擦，溫柔有氣質，厚塗則能帶出成熟誘惑感。

▲YSL 限量迷情摩洛哥系列 時尚宣言訂製腮紅，#14赤陶玫瑰紅，NT$1,900。



靈感來自時尚精品YSL信封包的「時尚宣言訂製腮紅」，猶如信封般設計的腮紅粉體上印著立體YSL LOGO，搭配極細緻的輕盈粉體，一刷服貼顯色且不結塊，一推出就大受歡迎。

秋冬限定系列新色「#14赤陶玫瑰紅」是宛如綻放在金色夕陽下的玫瑰色，不用任何技巧就能打造出自然透出的怦然紅暈。

▲YSL 限量迷情摩洛哥系列 時尚配件漆皮指甲油，NT$870。



這次「迷情摩洛哥系列」裡還推出兩款漆皮指甲油限定新色，包含氣質滿分的木苺紫調「#126夜幕裸紫」和有著溫柔橘色霞光、明亮又顯白的「#127迷情晚霞」。

▲植村秀推出完整6大紅棕色「小黑方」。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



除了YSL引爆秋冬唇彩話題，從鐵鏽棕、濃焙紅茶、烤栗子等人氣夯色持續創造唇彩話題的植村秀，今年秋冬則是鎖定大勢唇妝「木質棕紅色」潮流，不僅「小黑方」無色限唇膏的人氣熱賣色#BR784就是掀起小紅書、各大美妝版一片好評熱議的絕美棕紅色代表，近日更推出2款全新色選，讓小黑方唇膏家族共擁有6大棕紅美色。

▲植村秀 無色限釉光精油唇膏，#BR783，NT$1,050。



全新色號#BR783是帶著溫暖色調的茶調棕紅色，薄擦是日雜感的自然紅暈血色，厚塗則有濃郁茶色感，搭配融入山茶花精油的「釉光」質地，保濕顯色，又有滿滿女人味。

▲植村秀 無色限釉光精油唇膏，#OR598，NT$1,050。



第2款新色號#OR598是融入點黃調的糖釀柿紅色，一擦瞬間提亮膚色，活力感十足。薄擦就是日本超紅的「南瓜色」，厚擦則讓紅調更明顯，可愛、性感或日常妝容都能完美搭配。

▲植村秀 無色限極霧保濕唇膏，#BR784，NT$1,050。



PTT、Dcard美妝版熱搜的經典「木質棕紅」，濃郁山楂紅木色，比正紅色更溫暖、比土棕色更顯白，一擦顯氣勢，也是植村秀2020最熱賣的冠軍色號。

▲由左至右為#RD163、#174、#OR590。（圖／品牌提供）



猶如紅莓果泥的極霧保濕脣膏#RD163是暖調「紅莓木棕紅」，優雅又性感；極物保濕脣膏#RD174是濃郁的櫻桃木質調，薄擦就有溫柔氣質；斷光水潤唇膏#OR590則是網上瘋傳的「糖漬蕃茄色」，一擦顯白的茄紅色，各種場合都適合。

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