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説・流行／朴寶劍穿了好幾次！這個IG洗版的「愛心A」要認識

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▲ami。（圖／翻攝自IG）

記者王則絲／專題報導

近年來透過穿搭客、網紅們在IG上所帶起的時尚趨勢，捧紅了不少品牌，蔚為一種品味質感的指標，而這個「愛心A」標誌可能都曾出現在大家的IG版面中，尤其是在韓星之間特別受到追捧，其實這是一個來自法國的設計師品牌「AMI Alexandre Mattiussi」，近期男星朴寶劍的新劇《青春紀錄》中，首幾集便多次出現，想和歐巴擁有情侶款就必須先認識「AMI」。

▲ami。（圖／翻攝自IG）

▲這個「愛心A」的符號是否讓人覺得很熟悉？（圖／翻攝自IG@amiparis）

「AMI」為設計師Alexandre Mattiussi的名字縮寫，在法文裡有「朋友」的意思，Alexandre Mattiussi擁有豐富的經歷，曾在Dior Homme實習、擔任GIVENCHY（紀梵希）男裝的首席助理，而後又成為了Marc Jacobs男裝設計師，在Alexandre Mattiussi 30歲的這年，也就是2011年，他創立了自己的品牌「AMI Paris」，將湧泉般的才華挹注其中。

▲ami。（圖／翻攝自IG）

▲ami。（圖／翻攝自IG）

▲AMI創辦人Alexandre Mattiussi。（圖／翻攝自IG@alexandremattiussi9）

雖然在台灣知名度尚不高，但是其實於許多選貨店、選品代購商家的清單之中都可以看見AMI的身影，並藉由明星們的加持漸漸展露頭角，包括李敏鎬、張根碩、金秀賢、BTS成員朴智旻⋯⋯都曾穿過AMI招牌的「愛心A」圖案服裝。近期由朴寶劍主演的新劇《青春紀錄》才甫播出沒多久，便已在劇中多次選用AMI單品，讓品牌增加不少搜尋度。

▲Ami。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲朴寶劍於《青春紀錄》第一集中穿著的黑色西裝來自AMI。（圖／翻攝自TVN）

▲ami。（圖／翻攝自IG）

▲ami。（圖／ami官網）

▲朴寶劍於《青春紀錄》第二集中穿著AMI拉鍊外套，戴著帽子的笑臉也是其代表性圖案之一。（圖／翻攝自《青春紀錄》、AMI官網）

▲ami。（圖／翻攝自IG）

▲ami。（圖／ami官網）

▲朴寶劍於《青春紀錄》第二集中再度選用AMI單品，就是他身上背的Box 斜背包。（圖／翻攝自《青春紀錄》、AMI官網）

雖然定位於精品級高端時裝，但是可以發現AMI除了晚裝，更多的是「可以穿上街」的休閒T恤、襯衫、毛衣、針織衫⋯⋯等單品，且剪裁偏向中性，男生、女生都可以於日常中輕鬆駕馭，這正是設計師所欲強調的要點。2013年時獲得「Andam 時尚大獎」，過往這個獎項皆是落在高奢、高訂路線的品牌手中，當時Alexandre Mattiussi在得獎感言中提到：「這次讓我得到這個獎項，讓高級時裝不再只是正式的晚禮服，它也能是一件襯衫、一件毛衣，更是我們在街頭偶遇的一個去買可頌的男人。」

▲ami。（圖／翻攝自IG）

AMI最招牌的「愛心A」，也就是「Ami de Coeur」系列，這個可愛的圖案其實是Alexandre Mattiussi 從小時候開始就習慣使用的個人簽名，在信件、留言的最末都會留下這個符號，如今成為了受到年輕族群的歡迎質感、潮流指標，尤其是在日、韓，不論男生、女生都為之瘋狂，也很適合作為低調、可愛的情侶單品。

▲BTS成員朴智旻穿著AMI麻花針織毛衣。

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