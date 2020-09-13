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星・變美／穆熙妍「不科學身材」飲食7原則，晚上12點照樣能吃

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▲▼ 穆熙妍公開減重飲食「7原則」 。（圖／翻攝自穆熙妍FB）

▲穆熙妍不科學的好身材，全靠努力吃出來。（圖／翻攝自穆熙妍FB，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

女星穆熙妍有著模特兒般體態，她遵循著「三分練，七分吃」瘦身原則，靠著運動搭配飲食控制讓身材維持最佳狀態。日前她在臉書分享，今年夏季健身強度沒有很強，目前運動目的主要在於維持，偶爾胖一點能很快瘦回來，即便如此她的腹肌還在，這都得歸功於她的飲食。

▲▼ 穆熙妍公開減重飲食「7原則」 。（圖／翻攝自穆熙妍FB）

她也大方和網友分享她的飲食7個原則，若你也為減重所苦，或是為體重卡關，甚至怎樣都瘦不下來，不妨參考一下她的菜單，平時照她這樣吃，即便偶爾放縱吃一頓大餐也不怕擔心體重失守、身材走樣。

▲▼ 穆熙妍公開減重飲食「7原則」 。（圖／翻攝自穆熙妍FB）

1. 避開精緻澱粉

碳水換成高纖，例如蕎麥麵、藜麥飯、玉米、燕麥、南瓜、地瓜之類。

2. 少油少鹽，多吃蔬菜和優質蛋白質

例如雞蛋、魚、雞肉、牛肉、蝦、牛奶、豆類和希臘優格都可以。蛋白質盡量吃原型食物，烹煮時間不要超過20分鐘。

3. 深色蔬菜多吃，一餐的比例最好多於肉

如果感覺吃不飽可以蛋白質份量和蔬菜一樣多，但不要碳水最多。

4. 別挨餓，餓了會亂吃

隨時餓了就吃，半夜12點都可以吃，不過要選擇不胖的零食，例如堅果、蔬菜乾，沒有饑餓感就停，記得要吃原味的。

5. 每餐七、八分飽就好。

6. 每天喝足夠的水，1500-2000cc。

7. 不要吃添加物太多的零食和飲料，盡量戒糖。

比如每餐一定會有肉和蛋，其他就是一些深色蔬菜（花椰菜、豌豆、茄子 、菠菜、芝麻葉都很好），當季的蔬菜（藕、筍），根莖類（紅蘿蔔、地瓜、紫薯、南瓜），菇類做搭配。作法很簡單，基本是燙熟再視食材調味（少油），有時候也會加一些水果，梨、蘋果和鳳梨都很適合入菜，能開胃，吃起來更清爽。

▲▼ 穆熙妍公開減重飲食「7原則」 。（圖／翻攝自穆熙妍FB）

以上這些照著做，若是能搭配運動就更好，她一週有氧三次，每次1小時，給大家做參考。

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關鍵字：

穆熙妍, 減重, 飲食, 健康, 運動, 瘦身
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