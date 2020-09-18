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抹茶控失心瘋！京都「祇園辻利」把抹茶做成香皂、護唇膏越看越愛

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編輯／ChiNg

一向以霜淇淋、飲品、甜點等抹茶系列美食著稱的日本抹茶老字號「祇園辻利」，是許多觀光客造訪京都時的必踩景點，同時也是絕對不能錯過的人氣伴手禮店，而這次祇園辻利除了讓你把美味吃進肚裡，更要你把抹茶抹在臉上，推出了由抹茶製成的肥皂、護唇膏以及護膚膏，讓人看了好想一口把它吃光。

＃茶皂

由有機材料製成的茶皂，主打「將大自然的祝福帶入人體，喚醒內在美。」聽起來真的健康又浪漫，包裝為一盒三入，抹茶、焙茶、煎茶三種清新一次擁有，根本就是最適合大人的「天然化妝品」。即便離開了餐桌，沐浴時也能享受淡淡茶香，絕對是忙碌的一天裡最好的心靈慰藉。

▲日本品牌祇園辻利推出抹茶系列保養品。（圖／翻攝自Giontsujiri.co.jp）

▲日本品牌祇園辻利推出抹茶系列保養品。（圖／翻攝自Giontsujiri.co.jp）

▲抹茶、焙茶、煎茶各一入，定價為1,980日圓（約NT$547）。（圖／翻攝自giontsujiri.co.jp，下同）

＃抹茶護唇膏

抹茶不但能吃進嘴裡，現在還能塗在唇上，但是抹茶控們稍安勿躁呀，再怎麼誘人，也千萬別把這支護唇膏吃了。同樣由天然有機成分製成，因此特別貼近我們的肌膚，說話時更能散發抹茶的陣陣清香，快幫自己添一分「好口氣」吧。

▲日本品牌祇園辻利推出抹茶系列保養品。（圖／翻攝自Giontsujiri.co.jp）

▲日本品牌祇園辻利推出抹茶系列保養品。（圖／翻攝自Giontsujiri.co.jp）

▲抹茶護唇膏，定價為1,650日圓（約NT$456）。

＃抹茶護膚膏

與日本手工皂品牌Kyoto Shabonya聯名推出這款護膚膏，使用祇園辻利最高級的濃郁抹茶製成，加入自植物提取出的油，裝在極具日式風格的木盒裡，並在表層撒上金箔，古色古香又極具質感，揮別乾裂就用它，送禮自用兩相宜。

▲日本品牌祇園辻利推出抹茶系列保養品。（圖／翻攝自Giontsujiri.co.jp）
 

▲抹茶護膚膏定價為2,200日圓（約NT$608）。

還不滿足的抹茶控們別心急，日本化妝品雜貨品牌「洋吉屋」先前於夏季推出的宇治抹茶吸油面紙銷售一空後，現在再度推出「100%純天然皂」，除了抹茶香，更同時一口氣推出櫻花香、柚子味以及米糠味共計四種不同香氣的肥皂，絕對是最天然的好選擇，純天然的保濕成分搭配每款各自的香味，使皮膚於清洗過後，水分依然鎖在體內，也散發著自然香。

▲日本品牌推四種香氣100%天然皂（櫻花、抹茶、柚子、米糠）。（圖／翻攝自日本品牌洋吉屋）

▲日本品牌洋吉屋推四款純天然香皂，健康自然且色彩繽紛；一顆竟然只要300日圓（NT$83）。（圖／翻攝自洋吉屋官網，下同）

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關鍵字：

抹茶, 抹茶控, 天然香皂, 保養品, 日本
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