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「在哪裡跌倒，就在那躺下」用幹話包裝的心理學　句句說進心坎裡

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編輯／ChiNg　圖／由IG作家幹話心理學 授權提供

「說幹話不只是狀態，更是一種心態！」是網路知名作家「幹話心理學」的座右銘，以活潑、風趣的形象在IG上深受粉絲們愛戴，即便是痛徹心扉的失戀，也能以一句「總有一天你會遇到一個人，他不要你的錢不要你的房，更不要你。」自嘲口吻輕鬆帶過，用幹話來包裝，並以心理學的角度去思考，便會發現其實苦澀中也偶有甘甜。

＃順利就會覺得自己真行，遇到麻煩就怪水星逆行

心理學角度：「人們常會透過自怨自艾或是責怪來讓自己心裡好過一些」，也許是因為不想失敗的不明不白，所以找了成千上萬個理由來讓自己釋懷，就好像暗戀的時候都會積極查星座運勢，不盡理想時就告訴自己：「哎呀～不凖啦」。

▲IG知名作家「幹話心理學」。（圖／由IG作家@kobepsychology授權提供）

＃每當我閉上眼睛，然後就會看不見

心理學角度：「閉上眼睛只是一個動作，但是看不見卻是心態上的一種選擇」，有時候很多負面事件，也許就是因為我們選擇閉上眼睛，便無意間成為了默許所造成的。

▲IG知名作家「幹話心理學」。（圖／由IG作家@kobepsychology授權提供）

＃別害怕別人怎麼看你，因為根本沒人會看你

心理學角度：「並非每個人都具備了被討厭的勇氣」，有時候只是我們太在乎別人的眼光了，現代人其實只關注那些可愛的狗狗貓貓...。

▲IG知名作家「幹話心理學」。（圖／由IG作家@kobepsychology授權提供）

＃你如果喜歡就去告白，說不定她也等著拒絕

心理學角度：「告白象徵一段感情的結束，也代表新的一段感情開始」，就當作一種勇氣的嘗試吧，不喜歡就不喜歡，大不了再找下一個～（喂）

▲IG知名作家「幹話心理學」。（圖／由IG作家@kobepsychology授權提供）

＃感情這條路上挺順暢，因為這一路上都沒人

心理學角度：「有時候單身並非因為愛不到，而是他們十分享受自由時光」，人家說再聰明的人碰到感情都變白痴，所以單身貴族才是最明智的選擇（咦）。

▲IG知名作家「幹話心理學」。（圖／由IG作家@kobepsychology授權提供）

＃追逐夢想路上你並不孤單，因為會有很多人陪你放棄

心理學角度：「孤單容易讓人胡思亂想。」，其實孤單跟寂寞非常不同，獨處的時候我們同樣可以怡然自得，而寂寞卻是心靈上感到無依，靜下心來你會發現，很多時候其實自處反而比較舒適。

▲IG知名作家「幹話心理學」。（圖／由IG作家@kobepsychology授權提供）

＃單身是一種選擇，不過不是我選的

心理學角度：「單身的好處是能自由自在的好好享受人生」，單身無罪，雖然有時候自由久了難免心會癢癢的。

▲IG知名作家「幹話心理學」。（圖／由IG作家@kobepsychology授權提供）

＃人若沒有勇氣，至少還有氧氣

心理學角度：「逃避代表心理狀態不健康，甚至可能留下陰影」，退後是一步，前進也是一步，何不試試看呢？讓梁靜茹給你勇氣吧。

▲IG知名作家「幹話心理學」。（圖／由IG作家@kobepsychology授權提供）

＃在哪裡跌倒，就在那躺下

心理學角度：「人的負面情緒都是大腦的本能反應」，不是有句話說「謝謝那些擊垮我的人，讓我知道躺著有多舒服」，汲汲營營的生活常常讓我們忘了給自己喘口氣，不如把失敗當做暫時的休養，整理好自己再出發。

▲IG知名作家「幹話心理學」。（圖／由IG作家@kobepsychology授權提供）

＃心靈毒雞湯語錄

每天都要來點負能量，笑笑地看待這些問題，突然之間都不痛了呢。失敗沒關係，跟自己說一聲辛苦了，反正比你厲害的人都在努力了，我們努力還有用嗎？（喂）

▲IG知名作家「幹話心理學」。（圖／由IG作家@kobepsychology授權提供）

▲IG知名作家「幹話心理學」。（圖／由IG作家@kobepsychology授權提供）

▲IG知名作家「幹話心理學」。（圖／由IG作家@kobepsychology授權提供）

＃遲到語錄

這在心理學是一種僥倖的心態，心存「以為」不會遲到並且把別人的原諒視為理所當然後的下場。就像有一套現代人都默認的說話技巧：我出門了＝我剛起床；我在走路了＝我在走我家的樓梯；我快到了＝我上公車囉。該說大家越來越有耐心還是越來越不在意呢？

▲IG知名作家「幹話心理學」。（圖／由IG作家@kobepsychology授權提供）

▲IG知名作家「幹話心理學」。（圖／由IG作家@kobepsychology授權提供）

＃幹話搭訕語錄

撩妹真的不能只能有甜言蜜語耶，幽默感真的很重要，時不時來一句其實很療癒。

▲IG知名作家「幹話心理學」。（圖／由IG作家@kobepsychology授權提供）

▲IG知名作家「幹話心理學」。（圖／由IG作家@kobepsychology授權提供）

▲IG知名作家「幹話心理學」。（圖／由IG作家@kobepsychology授權提供）

▲IG知名作家「幹話心理學」。（圖／由IG作家@kobepsychology授權提供）

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關鍵字：

幹話心理學, 網路作家, 語錄
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