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美白產品該怎麼選？皮膚科醫師：先了解3大美白成分特性

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▲▼皮膚科醫師帶你了解3大美白成分 。（圖／翻攝攝ＩＧ）

▲美白保養不僅是為了白皙肌膚，更能幫助肌膚透亮、均勻膚色和淡化色素沈澱。(圖／翻攝IG@innisfreeofficial)

記者張毓容／台北報導

雖說「一白遮三醜」的觀念現在沒這麼盛行了，但為了追求發光透亮美肌、曬黑後想白回來、淡化斑點或痘印等瑕疵，美白保養還是不可少。可市面上美白產品這麼多，到底該怎麼選才好？知名皮膚科醫師廖苑利就針對常見3大美白成分一一分析特性，建議大家依照自己的肌膚需求來選擇就對了。

▲▼皮膚科醫師帶你了解3大美白成分。（圖／翻攝IG）

▲菸鹼醯胺可預防黑色素生成，還能抑制發炎反應。(圖／翻攝IG@innisfreeofficial)

菸鹼醯胺

近年來許多保養大牌美白產品都在用的菸鹼醯胺（或稱煙醯胺），其分子量非常小，可以迅速穿過角質層滲透進肌膚底層，阻斷黑色素傳遞及加速新陳代謝。在醫學上，菸鹼醯胺還能用來治療糙皮病、口腔炎、肝臟疾病及日光性皮膚炎等皮膚疾病。

而說到菸鹼醯胺的美白效果，廖醫師表示，其作用是阻止黑色素轉移到角質細胞上，的確可以幫助美白，但只是預防性的，對於已經生成的黑色素作用不大，加上菸鹼醯胺可抑制發炎反應，也能幫助生成健康的肌膚屏障，能幫助肌膚不再受到後續的光傷害。

熊果素

熊果素又稱熊果苷，能抑制酪氨酸酶，阻止黑色素生成，進而減少肌膚色素沈澱，去除色斑、雀斑，同時還有殺菌、消炎的作用。

熊果素最主要作用是「抑制肌膚黑色素生成」，對於已生成的斑點只能預防其再加深，無法直接幫助淡化。但因熊果素抑制了黑色素形成，且能幫助肌膚代謝老化角質，隨著肌膚慢慢代謝及分解已有的黑色素，美白效果就因此產生，所以讓人會有斑點變淺的感覺。

▲▼皮膚科醫師帶你了解3大美白成分 。（圖／翻攝攝ＩＧ）

▲維他命C是廣為人知的抗氧化、美白成分。(圖／翻攝IG@goodal_official)

維他命C（VC）

維他命C有很強的抗氧化性，能克制自由基，有效抵禦自由基，達到抗氧化抗衰老、促進膠原蛋白生成，同時可舒緩肌膚、減少炎症。VC最廣為人知的功效在於均勻膚色和美白，能與生產黑色素的酪氨酸酶上的銅離子作用，使產生黑色素的能力降低。此外，當肌膚處於氧化應激狀態時，可使用維他命Ｃ減少炎症因子，幫助舒緩，但炎症情況較嚴重的話，則需要就醫診療。
 

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