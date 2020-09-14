玄彬爆肌歸國蒙臉依然帥！孔劉日常風畫報每張都好想換桌布

記者王則絲／台北報導

同為粉絲們心中「四大公共財」的玄彬與孔劉，一舉一動都能成為目光焦點，日前玄彬結束於約旦的拍攝作業，一身輕便加上帽子、口罩回到南韓現身機場，不難發現玄彬不只變得黝黑，手臂肌肉更是快要爆出短袖T恤。而轉眼看到另一男神孔劉，則是在早先為代言服飾品牌拍攝新形象廣告，各種溫暖的日常畫面令人好動心，粉絲們又有新桌布可更換了！

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玄彬先前赴約旦拍攝新片《交涉》，於12日時終於歸國現身仁川機場，穿著運動衫、短褲加束褲相當輕便，鏡頭中只見玄彬的體型又更加壯碩，在貼身的運動衫下胸肌與太平洋寬肩的輪廓看得清楚，手臂肌肉線條也非常顯眼，就算沒露面也超吸睛，整個人MAN味十足！

▲孔劉為服飾品牌拍攝新形象廣告。（圖／翻攝自epigram，以下同）



接著目光轉到另一公共財男神孔劉身上，今年影視拍攝工作也不間斷，日前才宣布將與女星裴斗娜一同出演Netflix新劇《寂靜的大海》，令人相當期待。

先前為服飾品牌epigram所拍攝的形象廣告中，孔劉穿上各式休閒風格服裝演繹自然的純樸生活，坐在桌前開心享用食物的模樣，畫面就像本人坐在對桌一樣令人好心動。

微涼的秋季裡，最應景的配色以大地色莫屬，孔劉隨性穿上淺米色衛衣、襯衫，再搭配上毛衣背心或是鋪棉背心，看起來非常乾淨清新，當然還有開襟針織衫與長大衣等單品，穿在男神身上讓女孩們最沒有抵抗力，每一張都好適合當手機桌布！

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