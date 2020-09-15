Hebe靠CITIZEN散發溫柔光　錶帶竟是鳳梨葉纖維製成

▲Hebe佩戴CITIZEN L新錶EM0853-81Y。（圖／CITIZEN提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

日本腕錶品牌CITIZEN於1976年推出全球首款光動能錶起，不斷強調永續環保的精神，特別是在女錶多所著墨，以優雅、耐看且實用設計吸引女性目光。最新CITIZEN L系列將晨光概念運用在面盤上，代言人Hebe（田馥甄）散發女神光在廣告所戴的粉紅面盤EM0853-81Y玫瑰金色腕錶，正代表陽光投射閃耀的那一刻。

▲Hebe廣告中佩戴玫瑰金色調的EM0854-89Y腕錶14,800元，EM0853-14H腕錶12,800元。



CITIZEN L系列初秋新款演繹晨光灑落大地的每個階段，例如灰藍色的EM0853-14H 腕錶詮釋凌晨4時陽光與雲朵在天空畫出的色調，而EM0853-22D以白色錶帶象徵早晨5時第一道白光畫破天際；此外，以「火焰、空氣、地球」為主題的新錶，則強調錶帶各以不同成分的再生材質製成，當中EG7072-19X腕錶的摩卡色錶帶取自Piñatex®提取鳳梨葉纖維製作，代表空氣的EG7070-14A 與火焰的EG7073-16Y腕錶，則採用回收寶特瓶再製的ECOPET® 材料打造舒適柔軟錶帶。

▲CITIZEN L新錶的錶帶以再生材質製成，單只16,800元。

由內而外落實綠色時尚的品牌還有Swatch，日前推出1983復刻經典系列腕錶，運用取自蓖麻籽油的bio-sourced材料、創新綠能技術打造錶殼與錶帶，就連錶盒都一改過去的塑膠盒，改採可回收利用的馬鈴薯澱粉、再生植物纖維製成。

▲Swatch 1983復刻經典系列從錶殼到錶帶都是植物萃取材質，單只2,200元。（圖／Swatch提供，以下同）

