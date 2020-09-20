用「竹子」做的環保手機殼還可以客製化字母　愛地球兼顧顏值！

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手機3C周邊品牌CASETiFY 除了積極和各種品牌推出玩味聯名之外，本身也有非常多獨特的設計，近期CASETiFY推出了一款「CONSCiOUS環保手機殼」系列，手機殼不但可以100％完全分解回歸自然，在運送包材上也特別選用了環保紙質，除此之外，還加碼提供客製化字母壓印服務，有多種底色與字體可選擇，非常可愛又相當有質感！

▲CASETiFY推出標榜可自然分解的CONSCiOUS系列iPhone手機殼。（圖／翻攝自IG@casetify、官網）

CASETiFY「CONSCiOUS竹纖維可分解再生手機殼」系列採用的是獨家研發的「ecotify™」竹子素材，融合生物聚合物、澱粉和竹子製成，最後能夠分解為二氧化碳、水和其他天然礦物質，可重新融入至自然環境之中，不殘留任何毒素。即使採用環保材質，在功能性上也不會有落差，CONSCiOUS系列手機殼不只可以360度保護，且經過4英尺的防摔測試。

▲素面外觀。

總共提供六款顏色挑選，包括黑色、米色、粉色、紅色、綠色與紫色，上頭自然的雜點反而更提升了質感！客製化刻印字母方面，則有五種字體可選擇，且最多可以寫上三行字母，在版面位置上也相當自由，不只是能印上名字，一句特別的話語也行。

▲可自由添加字母。



手機殼整體都是100％環保可分解，總不能敗在最後一個步驟，所以CASETiFY的包裝材料也是由100％回收的紙板製成，並使用無添加化學成分的有機墨水，讓減塑貫徹始終。此外，CASETiFY特別與Earth Day Network樹冠計劃 (Canopy Project) 合作， 只要美售出一個竹纖維可分解再生手機殼，便種植一棵樹木，以增加物種棲息地、同時對抗氣候變化。

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