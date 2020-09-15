Ean部落閣／連羊駝都能住！這家精品酒店歡迎毛小孩　還能進酒吧放空

你曾想帶毛小孩來場舒適旅行、但又擔心不受歡迎嗎？那就到金普頓大安（Kimpton Da An Hotel）吧！1981 年發跡於舊金山的 Kimpton 金普頓精品酒店，標榜寵物友善，起因是美國公路旅行的興盛，一家大小包括寵物，常擠在一台車共同探索遠方，貼心的金普頓酒店為解決主人困擾，大大張開手臂歡迎一塊入住。因此，在全球任何一館的金普頓，只要是能放進電梯的寵物，都可提供不加價的入住，聽說國外還曾有客人帶羊駝住進房間哩！

▲首次帶著愛犬一塊開箱飯店，對彼此都將是難忘的新鮮體驗

▲被暱稱為客廳的飯店大廳，相當舒服，讓人會很放鬆的想找張椅子坐著欣賞

▲原本擔心對於陌生環境會不習慣，看到自在的模樣，就放心不少

於是，第一次，我帶著愛犬一塊來開箱飯店，不管是對我或是我的狗，都相當新鮮！飯店事前會詢問寵物相關資訊，當進房時，已備好寵物床、雙碗組、尿布墊、飼料試吃包等，很用心。若也想帶家中毛小孩來潮一下，需先提醒的是，不是帶來就放飛，寵物主人在這得有更大的管教責任。辦理入住手續時，房客要簽署一張「寵物責任協議」，若因寵物破壞房間家具或造成嚴重髒污，主人都需支付一定金額，這很合理。此外，入住期間，除了 2F 健身房是寵物禁止，其他地方包括 12樓 的餐廳，都很歡迎寵物同行。

▲飯店準備給毛小孩的傢俬

▲每一位帶寵物前來的房客，都需簽署一份「寵物責任協議」

▲無處不自在，這樣很好

目標族群：以 28-45 歲懂生活品味的型男型女

夜晚，我帶著寵物來到 12 樓化身為酒吧的 The Tavernist 餐廳，我點了一款無酒精雞尾酒，以烏龍茶、檸檬為調味，玻璃杯外還特別抹上茶渣，夏夜晚風，這杯帶些許茶感的 Mocktails，消暑的有點 chill，我環顧一下四周，發現這客人可說都打扮入時、頗具都會潮感，這也確實符合金普頓大安對於目標客群的具體描繪。

「鎖定 28-45歲，低調內斂，喜歡設計、藝術、一切美的事物之型男型女」

於是，就算是帶著寵物前來的客人，也都優雅。

▲臨近午夜，餐廳搖身一變成了風姿綽約的酒吧

▲酒店的公共空間，任一角落，都很合適拍攝美照

Evening Social Hour 歡樂的寵物聯誼時光

不要錯過每晚 17:30-18:30 的 Kimpton 品牌酒店經典的 Evening Social Hour，非行政樓層限定，而是所有住客包括寵物都歡迎來玩！在像自家客廳放鬆般的飯店大廳，提供紅白酒、啤酒與一款小食，甚至寵物也可獲得小零嘴。我不喝酒，服務人員現場幫我製作一款清爽的無酒精特調，沒微醺，照常歡樂。像是一場寵物聯誼，就算房客們彼此陌生但因有共同話題，很快就變得熱絡而輕鬆，但最主要的，是能感受到飯店工作人員對寵物的那份友善與熱情，帶著毛小孩同行的你，可感覺是被打從心底歡迎的，這在台灣目前的高級飯店中，應可說是獨家體驗。

▲愜意的 Evening Social Hour，酒精或無酒精，有寵物或自己一個人，都很容易打成一片

▲大廳選用的家具都相當有質感，沒有距離感的精品酒店如是這般

▲大廳公共空間，夜晚的照明設計亦十分出色

如恩設計研究室打造優雅的台北意象

除了寵物友善，既然號稱精品飯店，在空間設計上也是非常下功夫。金普頓大安請來知名的上海如恩設計研究室 Neri & Hu 操刀，將 129 間房規劃成 5 種房型，使用多種材質包括黃銅、木頭、大理石與皮製材質，來詮釋再現設計師眼中混亂與秩序並存的台北意象，而金普頓大安也是目前他們在台灣的唯一作品。我特別喜愛床頭牆壁採用的綠色，沉穩又帶些潮，上頭掛了台北街景照片和花磚鋼印畫，除了不單調也增添在地風情。

▲在如恩設計研究室的打造下，房間簡約中見細節，設計中摸得到質感

▲床邊櫃子拉開，是一黃銅抽屜讓旅人擺放眼鏡

▲閱讀迎賓卡片與點心



你會發現，設計師眼裡的台北是多了些時代感。我忍不住去掀開 mini bar 上縮小版的大同電鍋，裡頭是提供給房客免費享用的 Lavazza 咖啡膠囊，旁邊用來相隔臥室與浴室的黃銅網窗，靈感是取自家家戶戶都少不了的紗窗。

▲迷你版的大同電鍋，放著咖啡膠囊

▲Deluxe 客房一隅

設計與質感兼具，獲得米其林酒店推薦

浴室使用了白色長條磁磚，是設計師轉化他們眼中台北公寓的外牆意象所做的洗練設計，簡約但不簡單。真的是魔鬼藏在細節裡，從施工到平時清潔都相當不易。我入住這間 Deluxe 客房的淋浴空間非常寬敞，水也強勁，洗來格外舒爽，佩服是儘管水流如此狂放，但洗完後拉門推開，外頭居然依舊乾爽，顯見防水工程做的紮實，好的設計如是這般，不論看的或用來都舒服，堪稱是夢幻家居衛浴空間的美好樣版。

▲用白色長條磁磚打造這間很夢幻的家居衛浴

▲到處可見細節的衛浴空間

▲酒店很貼心，若有什麼隨身物品忘記帶，聯繫他們即可送上

不得不說，客房的設計與質感皆十分出色，用料與施工都是上乘，例如因主打寵物友善，客房使用的是一般地毯幾倍價的瑞典波龍地毯，有利清理與保持乾淨。這份細膩用心，也反映在甫公布的《臺北臺中米其林指南2020》酒店評鑑上，獲得「紅1房」的推薦，但在我心目中的評價不只如此。

▲成本高出一般地毯數倍的瑞典波龍地毯，踩在上頭觸感蠻好

早餐>> 在獲米其林餐盤推薦的 The Tavernist 餐廳享用單點套餐

跟房間一樣、早餐也很有質感，在酒店內唯一的餐廳 The Tavernist 享用，採單點套餐式，提供多種選擇，因連住兩晚，正好西式與中式都能嘗到。西式部分，我點了「酪梨醬吐司水波蛋花園沙拉」，餐點有水準，另值得大推他們點心坊自己做的可頌，層次分明，吃得歡喜，服務人員詢問是否想再續、我沒在客氣的馬上說好。中式部分我點了鹹豆漿、燒餅與港點的組合，嚐來也是誠意充滿。值得一提的是，The Tavernist 餐廳也在最新的米其林指南中獲得餐盤推薦，在我入住前不久，才跟朋友相約在此午餐，留下蠻深刻的印象。好似一場餐桌上的世界之旅，吃到的，都是曾經待過 Noma 的廚藝總監 James Sharman、他的周遊列國回憶，同時又再加入他在台灣各地遇見的人情、風景或食材，所撞擊出來的料理。於是，我跟著菜餚一下子攀登阿爾卑斯山、一下來到充滿中東風情的阿曼或非洲肯亞，像個孩子、眼睛睜大微笑聽著遠方的故事，好有意思。

▲The Tavernist 餐廳甫獲得 2020 米其林指南的餐盤推薦

▲早餐採套餐式，有多種選擇，口味都在水準之上

▲之前在此的午餐，讓人彷彿經歷一場餐桌上的世界之旅

若你對室內設計有研究或喜歡深度觀察與體驗飯店，推薦找個機會入住金普頓大安，不會失望。那日與飯店總經理 Matthew 聊天，我甚至建議可考慮每天安排一個時段也許 15-20 分鐘，提供一場飯店導覽給對空間設計有興趣的房客，讓他們更加了解酒店的設計緣由與細節介紹，相信他們也會跟我一樣，帶著滿滿的感動回去…

▲金普頓大安總經理 Matthew，相談甚歡，可感受到對飯店業的那股熱情

▲Matthew 推薦大廳長桌後的那幅畫是很不錯的拍照背景

▲據說要價卅萬的單椅

/ 同場加映 | 開箱中的開箱：大安標準套房 /

金普頓大安酒店有 129 個房間，其中僅規劃 2 間的「大安標準套房」。以套房來說，17.6 坪的空間不算大，不過如恩設計研究室區隔成獨立的客廳和臥房，增加機能性也放大了空間感。一進門是舒適客廳，選用的家具都有質感，與臥室區用可自由拉動的綠簾相隔，可能也是因此，該套房沒有我很喜歡的森林綠床頭牆，是我自己覺得比較可惜的地方。

浴室最大亮點是有個很大的浴缸，使用磨石子材質增加復古台味，可容四個成人同時浸泡不是問題。洗手台也是罕見，雙人洗手台沒有拆成兩組而是一體成型，會讓人想起國中的洗手台，那或許也是個台北印象吧。

▲大安標準套房參觀

/ Info. /

金普頓大安

官網 ｜臉書

地址：台北市大安區仁愛路四段27巷25號

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作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！