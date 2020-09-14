CITIZEN女錶輕到無感　大坂直美戴著打球奪冠

▲大坂直美第2度在美國網球公開賽封后。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳雅韻／台北報導

日本網球好手大坂直美（Naomi Osaka）第2度在美國網球公開賽封后，並在生涯累積第3座大賽冠軍，成為亞洲第一人，伴她在球場上奔馳的一只亮黃色錶款特別醒目，原來是她參與設計的CITIZEN Lady’s系列光動能電波錶，錶殼材質是Super Titanium™超級鈦，輕盈特色讓她沒負擔；世界排名第3的奧地利好手提姆（Dominic Thiem）則在男單封王，在抱起獎盃之際秀出958,000元的勞力士（Rolex）錶。

▲大坂直美戴著親自參與設計的CITIZEN錶在球場上奔馳。（圖／達志影像／美聯社）

▲錶背有大坂直美簽名的CITIZEN光動能電波錶，醒目配色來自黃色網球拋在藍空下的意象，23,900元。（圖／CITIZEN提供）



一般運動員在賽場上較少佩戴錶上陣，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafeal Nadal）是少數的例外，戴上Richard Mille要價超過2695萬元的RM 27-03陀飛輪錶在球場上奮戰，一舉推高品牌聲勢；而奪得本屆美網女單冠軍的大坂直美，也習慣戴錶比賽，佩戴CITIZEN藍色面盤錶款搭亮黃色錶帶，超醒目配色的靈感源自網球拋高在藍空下的意象，而外圈世界城市標示中，代表4大滿貫賽事的城市都以深藍色標示。

▲因新冠肺炎疫情缺席此次美網的納達爾，過去戴Richard MilleRM 27-03陀飛輪錶征戰，約26,950,000元。（圖／Richard Mille提供）



在本屆美網奪得男單冠軍的提姆，雖然比賽時沒戴錶，但高捧冠軍獎盃時，不忘亮出與他友好的勞力士去年推出的Yacht-Master 42（蠔式恒動遊艇名仕型 42）腕錶，18K白金錶殼搭配黑色Cerachrom 陶質外圈，是此系列第一款貴金屬設計。

▲奧地利球員提姆在本屆美國網球公開賽奪冠，腕上戴著勞力士錶。



▲勞力士YACHT-MASTER 42 18K白金錶，958,000元。（圖／勞力士提供）

