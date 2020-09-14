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歐陽娜娜與歐陽娣娣罕見同框比美！「妝髪神複製」挨批：顯老

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▲▼歐陽娜娜、歐陽娣娣 。（圖／翻攝自品牌微博）

▲歐陽娜娜、歐陽娣娣合體亮相Roger Vivier大陸活動。（圖／翻攝自品牌微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

女星歐陽娜娜升格法國鞋履品牌Roger Vivier大陸區代言人，年僅20歲就有如此頭銜相當威風，近日她更帶著16歲妹妹歐陽娣娣一同出席品牌活動，兩人不約而同以「一身黑」造型亮相，且妝髪堪稱神複製，歐陽娜娜穿上透膚材質洋裝與妹妹親密依偎，罕見同框比美引發網友熱議。

▲▼歐陽娜娜 。（圖／翻攝自品牌微博）

▲▼歐陽娜娜 。（圖／翻攝自品牌微博）

▲歐陽娜娜與歐陽娣娣不約而同以黑色造型亮相，搭配Mini Charm Vivier圓筒包。（圖／翻攝自品牌微博）

歐陽娜娜積極為妹妹歐陽娣娣演藝工作鋪路，日前出席Roger Vivier活動，兩人罕見公開合體，歐陽娜娜以一身熟齡的黑色洋裝亮相，袖子以印花與透視材質打造，為整體注入一絲性感氣息；視線向下看，輕柔裙襬相當可人，歐陽娜娜腳踩亮面長靴收尾，一柔一剛搭配十分吸睛。

▲▼歐陽娜娜、歐陽娣娣 。（圖／翻攝自品牌微博）

▲16歲歐陽娣娣神複製姐姐歐陽娜娜妝髪，網友認為過於顯老。（圖／翻攝自品牌微博）

而一旁的妹妹歐陽娣娣則以波點印花裝登場，巧合的是，姐妹兩人妝髪雷同，幾乎是複製貼上，唯一不同之處在於，歐陽娣娣選擇穿著緊身褲與經典鑽飾方扣高跟鞋，使得整體隨興許多。兩人也不忘拎上新款Mini Charm Vivier圓筒包帶貨，且時而依偎、時而露出甜笑，看得出姐妹感情融洽，然而畫面曝光後也引發網友評論，不少人直言此次造型過於顯老，「16歲像26歲」、「姐妹風格太像」、「更喜歡歐陽娜娜的穿著。」

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關鍵字：

歐陽娜娜, 歐陽娣娣, Roger Vivier, 鞋履
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