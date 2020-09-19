南韓夢幻「貼紙打印機」超燒！字體表情任意切換　貼哪都可愛

▲南韓文具品牌10x10夢幻打印機超燒。（圖／翻攝自產品官網）

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「標籤打印機」近年來升格女孩們的新玩具，不再是一模一樣的姓名貼紙，而是自行選擇圖案打印，打造屬於自己的風格小物，最近南韓文具品牌10x10就推出一款夢幻貼紙打印機，以粉與紫的療癒色系搭配，印製出字母、圖案等符號，超實用必須買！

▲手掌大的打印機濃縮英文字母與各種符號，還能隨意轉換大小寫。（圖／翻攝自產品官網）

南韓文具品牌10x10近期推出一款超可愛的貼紙打印機，外型看來與手掌差不多大，可輕鬆一手掌握或是攜帶出門，色系上也延續少女風格，以淺粉紫色搭配深紫色打造撞色效果，中央小巧鍵盤整齊排列了英文字母，上方一排按鈕則提供換大小寫或是字體的功能，像是粗體、斜體甚至字母加陰影都能一次搞定。

▲貼紙打印完成之後可以貼在筆記本或是小物上。（圖／翻攝自產品官網）

此外，少女心爆棚的表情符號也濃縮在此，加上可愛的圖案區分貼紙樣式，若是輸入完成即可按下打印按鈕，一張完美的貼紙就大功告成了，可以貼在隨身小物或是筆記本之上，絕對是最實用單品。目前商品已經在南韓開賣了，售價約85,000韓元（約台幣2,235元），感興趣的粉絲別錯過了！

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