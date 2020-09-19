IPSA小白瓶、京城之霜花磚版　2020最強保濕抗老乳液推薦

台灣氣候炎熱潮濕，很多人保養最後一步的保濕「鎖水」還是偏愛乳液，今年不少品牌更加強了抗老效果，讓擦乳液加入抗初老行列！

京城之霜60植萃十全頂級全能乳

2020年是京城之霜全能乳推出5週年，特別攜手台灣花磚博物館跨界合作推出「台灣花磚版」限量包裝，選用4款台灣花磚圖樣，包括：康乃馨、月見草、金盞花與波斯婆婆納，而金盞花與波斯婆婆納也是全能乳成份之一。透過限量包裝不僅呼應全能乳的植萃賦活成份為肌膚帶來的修復新生能量，也透過每片花磚所象徵的祈願涵義，傳達品牌的真誠祝福。

全能乳主打盈潤不黏膩的「精華級」凝乳質地，當中用有5%積雪草萃取液、10大煥顏胜肽及Actuat E60活化肌萃、神經醯胺等高濃度奢華精萃，協同阿爾卑斯山冰川水，一抹於肌表瞬化為凝時鎖潤膜層，特別推薦給有熟齡肌或希望防範歲月痕跡提前出現的輕熟齡肌膚。

IPSA ME小白瓶

IPSA經典的「ME小白瓶」ME濕潤平衡液，推出33年來已經來到第8代，共有五大系列高達17種號數，立志讓每種膚質都能找到宛如為自己量身打造的水乳液。沒錯，雖然名稱中有「液」，但這罐的定位對IPSA來說是乳液。獨特的水乳質地，比乳液還輕盈卻能達到更佳的潤澤效果，17 種號數能應對任何肌膚所需水油含量，補足各種肌膚需求。

R-基礎保濕(R1-R4)：為肌膚提供最佳的保濕狀態，並加入泛酸誘導體及維他命E誘導體，打造肌膚最良好的循環狀態。EX-強化亮白(EX1-EX4)：添加傳明酸、入紫蘇萃取成分，打造清透白皙的肌膚。

S-超強化修護(S1-S4)：專為皺紋、斑點、黯沉等肌膚狀態設計，嚴選精純美容成分能有效滲入肌膚底層，實現緊緻充滿彈力的飽滿膚質。

SE-舒緩(SE1-SE2)：SE-舒緩系列均不添加酒精，為了因應敏感肌膚所需，專門添加踊子草萃取，提升肌膚強韌。

UL-極致 (UL1-UL3)：頂級保養，目標在於打造出最完美的肌膚能量。

號數：1號-油肌、2號-混合偏乾肌、3號-混合偏油肌、4號-乾肌

IPSA「ME小白瓶」主打專為肌膚良好循環所設計，因此連用量都經過精算。瓶身標示刻度(一格為7天用量，一瓶使用6週)與3 Push字樣，每次使用需按壓3下足量並搭配化妝棉擦拭全臉，使水乳液完美滲透，在42天內讓肌膚達到最佳循環狀態。

EVE LOM 全能多效賦活乳

EVE LOM 為解決現代人步調快速的生活保養需求，並堅守「LESS IS MORE」的保養哲學，全新推出全能多效賦活乳，主打輕盈、無油感的保濕劑型，是輕熟齡肌膚的抗老乳液新選擇。 關鍵成份「柳蘭萃取」在保濕之餘也能控油，使混和、油性肌膚可以享受抗老卻清爽的膚觸，同時為肌膚帶來不泛油光的明亮柔膚效果。再加上水蜜桃花萃取、維他命Ｅ、歐夏至草萃取、卡卡杜李萃取等修護成份，幫助抵抗環境對肌膚造成的傷害。

雍卡完美瓷肌乳

主攻沙龍通路的雍卡2020年推出全新「完美瓷肌乳」，以雍卡的五大精油為基底，結合礦物質和維生素成份，主打能快速修飾瑕疵與平滑肌膚，一抹打造出絲絨柔焦般的霧光粉嫩肌膚。除了能修飾膚質，也有玻尿酸、無花果樹等燒成份，還特別加強了控油，以鳶尾花、鋅、維生素A幫助淨化平衡膚質、抑制油脂分泌。白天可以直接當成妝前乳使用，讓後續上妝的妝效更持久。

2020年推薦乳液參考價錢

京城之霜60植萃十全頂級全能乳台灣花磚版120ml，NT$2,400

IPSA ME濕潤平衡液(R1-R4)175ml，NT$1,850

IPSA ME濕潤平衡液(EX1-EX4)175ml，NT$2,200

IPSA ME濕潤平衡液(S1-S4)175ml，NT$2,550

IPSA ME濕潤平衡液(SE1-SE2)175ml，NT$1,850

IPSA ME濕潤平衡液(UL1-UL3)50ml，NT$3,500

EVE LOM 全能多效賦活50ml，NT$3,400

雍卡完美瓷肌乳50ml，NT$2,300

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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