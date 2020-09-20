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7款頭皮精華＋精油推薦　搭配居家保養2步驟，養成清爽頭皮不崩壞

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工作壓力大、熬夜習慣、季節轉換影響肌膚等，生活各式各樣的壓力，都會減少了頭皮活絡度，導致突發性的頭皮問題，如：出油、乾癢、泛紅等，也讓頭皮老化提早到來。頭皮與臉部肌膚緊緊相連，每天日常保養臉部肌膚時，別忘了頭皮也一起照護！

避免頭皮悶、熱、濕

頭皮最怕悶、熱、濕，加上台灣海島特殊環境下，長時間頭皮處於悶熱、潮濕或高溫的環境，出汗量較多，頭皮出油問題也提高，讓頭皮出汗量大，機車族、外送員、運動人士、廚師等族群為大宗。最直接的解決方式在排除產生悶熱的成因，為頭皮通風降溫，身處在涼爽的環境來減少出汗出油。若受限於工作性質，將頭髮打薄、剪短，隨身攜帶吸水毛巾擦汗也是因應的方式；在外記得撐傘、戴上透氣材質的帽子，減少陽光直接曝曬。

頭皮居家保養2步驟

Flux Collection髮型師Betty Yeh分享到，出門在外可以適時地在頭皮噴灑精華水，為頭皮保濕和降溫，再搭配居家養護的技巧，為頭皮健康加乘。

步驟一：洗髮前作按摩

增進頭皮活絡健康，可以在洗髮前使用「頭皮精油」按摩。可選擇添加雪松、薰衣草精油成份，具有很好的鎮靜舒緩效果，在頭皮乾燥狀況下，依髮際線分三到四層均勻滴上，按摩約三到五分鐘後再沖洗乾淨。

推薦頭皮精油：

1.RF荷那法蕊 ASTERA紫苑草頭皮舒緩精油

運用紫苑草為主成分，再加入幫助深度舒緩放鬆、淨化以及調理頭皮緊繃不適的薄荷精油、桉樹精油，降低出油、調理頭皮；再輔以維生素A、E、F，防止肌膚老化、增強防護力。

2020新一代版本新增了「超激活按摩冰珠」，使用時搭配畫圈施壓，幫助頭皮冰鎮降溫，提供髮膚立即沁涼感，也讓精油快速滲透、促進循環，解除頭部緊繃及疲勞不適。並於瓶身加入貼心的「刻度設計」，更精準掌握每次塗放用量。

2.Aesop 鼠尾草/雪松頭皮調理精油 

洗髮前使用的頭皮調理產品，具保濕和舒緩作用的植物萃取成分及維他命E，能撫慰頭皮，提供有效且不刺激的調理效果

3.Three 極致淨化晶摩油R 

採用乳香、茶樹等精油為基底，再加上容易傳熱的植物油配方，產生溫感效果，更加有效地溶出毛孔髒污，深層清潔頭皮，讓夏日頭皮更清爽不油膩。

步驟二：洗髮後養護

大多數人多有染燙髮習慣，加重了頭皮負擔，因此洗髮後可以適當使用頭皮精華產品加強護理，在吹整前滴於頭皮，並以指腹按摩。

推薦頭皮保養精華

1.巴黎卡詩 黑鑽極萃逆時魚子奧秘精華

針對6大老化徵兆：頭皮乾燥、敏感、失去彈性、秀髮暗沈、脆弱、細化去做調理，並運用｢深海極萃因子｣與「魚子逆時科技TM」的保養科技，將精華封存至一顆顆黑色顆粒中，每次使用按壓才精準釋放活性成分，達到最佳的保養效果，於2020年百貨週年慶期間限量推出，以組合形式販售。

黑鑽極萃逆時奧秘精華組（價值NT$8,150）優惠價NT$7,000
內容：黑鑽極萃逆時魚子奧秘精華40ml(正產品)、金緻柔馭露30ml(正產品)、黑鑽極萃逆時魚子奧秘精華棒

2.Hair Rituel by Sisley 賦活重生髮精華

以高濃度的活性植物成分搭配頭皮需要的維生素及礦物質，幫助舒緩頭皮、建立健康油水平衡，改善過度出油、搔癢狀況。當中的精胺酸搭配米蛋白，更能強健髮根。以水為基底的輕盈質地，滴在頭皮上相當好吸收，吹整後髮根不但不扁塌，甚至更加蓬鬆有支撐力。

3.蔻蘿蘭 角蛋白植萃養髮精華液

法國植萃品牌蔻蘿蘭以大家最熟知的蔻蘿蘭經典植萃《金雞納》，俗稱「奎寧」為主成分，搭配角蛋白及咖啡因複合多重配方，能深層活絡頭皮，打造健康頭皮頭髮環境。成分溫和單純，不添加類固醇、Paraben類防腐劑及雌激素，孕期及哺乳期皆可安心使用。

4.髮妝之鑰 熊果養髮精萃

匯含多種天然珍貴活性成分，含熊果、蘋果和紅花梨木的細胞精華、落葉松多酚、牛蒡根、蔘等植物萃取精華，打造頭皮健康環境，以預防及護理輕度或初期落髮問題，打擊因多餘醣分而導致毛囊周邊逐漸硬化，預防落髮及減緩頭皮老化。

推薦 頭皮精華+頭皮精油 價格

RF荷那法蕊 ASTERA紫苑草頭皮舒緩精油50ml，NT$2,800
Aesop鼠尾草/雪松頭皮調理精油25 mL，NT$1,050
Three極致淨化晶摩油R 60ml，NT$2,000
巴黎卡詩 黑鑽極萃逆時奧秘精華組，優惠價NT$7,000
Hair Rituel by Sisley 賦活重生髮精華60ml，NT$5,800
蔻蘿蘭 角蛋白植萃養髮精華液125ml，NT$1,600
髮妝之鑰 熊果養髮精萃100ml，NT$2,900

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 頭皮, 頭髮, 保養
fashion.net

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