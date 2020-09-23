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一窺李尖尖從小到大的造型進化史　雙馬尾、跳跳虎長版T超吸睛

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由譚松韻、宋威龍、張新成領銜主演的陸劇《以家人之名》完美收官，以家人之間的親情為主軸，描述來自三個不同的家庭，也沒有直接的血緣關係，卻能比真正的家人更珍惜彼此。主打賺人熱淚的親情牌，也是《以家人之名》能超過《三十而已》兩倍熱搜的主因。在一群男生的家庭裡，唯一的女生「李尖尖」就成為每個人的生活重心。

雖然在劇中飾演凌霄、賀子秋的妹妹李尖尖，不過現實生活中，譚松韻實際年齡可是兩位男演員的姐姐。表面上少跟筋的李尖尖，其實相當懂事、貼心，同時也是家中的潤滑劑。如此討人喜愛的人格設定，讓譚松韻廣受戲迷們喜愛，讓我們從李尖尖童年到成年的造型演變，一探女主角的風格魅力：

幼年時期

在李尖尖小時候，媽媽因病去世了，沒有媽媽的陪伴，或許少了一點女孩子該有的模樣，但爸爸的疼愛補足了一切。造型上也反映了媽媽不在身邊，風格上較為中性，衣服穿著也偏向隨性。

學生時代

在學生時期的李尖尖，不像一般穿著裙子的高中生，大部分都穿著長褲登場，或許是跟只有爸爸、哥哥生活有關，加上她招牌的鮑伯頭，就像個小男兒似的，相當俏皮。

初入社會

雖然不擅長學習，對木雕卻情有獨鍾，李尖尖大學畢業後跟學姐合開了一個工作室，絕大部分一件T-Shirt、牛仔褲就能出門，偶爾換上連身吊帶褲，展現她俏麗、活潑的特質。在劇中，與閨蜜們在家談天時，李尖尖曾穿過整套的胡蘿蔔家居服、跳跳虎長版T-Shirt、小飛象連身上衣，這些可愛風格的睡衣也意外成為戲迷們討論的焦點。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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