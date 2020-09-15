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2020週年慶「高顏值」保養限定組合！送禮或自用都適合

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2020百貨週年慶採買保養品時，除了鎖定各品牌的優惠組合之外，也別忘了平常買不到的「限定包裝」，看起來顏值就是高，不管自己用或是送人都很適合，這些期間限定的包裝錯過可就再也買不到，喜歡的人務必把握時間入手。

肌膚之鑰2020幻夢星湖限量系列

肌膚之鑰年度限量系列「幻夢星湖」，由獲獎無數的義大利藝術家Daria Petrilli 操刀設計，以閃爍金光、精緻細羽及滿月光輝為主調，融入天鵝湖元素，魔幻魅力十分漂亮。而從外包裝紙盒到瓶身都有精緻圖案，保養有激光瓶、精質乳霜兩項。

幻夢星湖乳霜晶露組

比單品購入更加誘人的限量入手價格，一次收齊肌膚之鑰頂級抗老保養兩大巨星，再享限量精品提袋。以激光瓶做為喚醒肌膚的第一步，搭配精質乳霜高效深層修護，聯手打造緊緻、光滑、透亮的動人肌膚。
幻夢星湖精質乳霜30ml+幻夢星湖精萃光采激光晶露50ml+限量幻夢提袋，限量珍藏價NT24,300

肌膚之鑰幻夢星湖系列激光晶露50ml，NT$8,500
肌膚之鑰幻夢星湖系列精質乳霜30ml，NT$18,500
肌膚之鑰幻夢星湖系列光耀幻妍餅(#101月光微光) 10g，NT$2,850
肌膚之鑰幻夢星湖系列眼影盤(#321華麗羽毛)4.5g，NT$2,600
肌膚之鑰幻夢星湖系列訂製唇膏(喀什米爾訂製唇膏#514迷戀)4g，NT$2,000
肌膚之鑰幻夢星湖系列訂製唇膏(奢華艷光訂製唇膏#515熱情紅)4g，NT$2,000
肌膚之鑰迷你訂製唇膏組(喀什米爾訂製唇膏#5山茶花、#13蜜桃寶石、#9絲縷+奢華艷光訂製唇膏#103傳奇、#108誘惑)2g*5，NT$3,400

植村秀日本工藝限定版

植村秀特別擷取日本文化中最重要的三大華美色彩-黑、紅、金，還有日本傳統紋樣中蘊含成長、吉祥、長壽等幸福含意的「麻葉紋」及「雲紋」，搭配運用日本傳統篆刻美學的「Crafted in Japan」獨特圓形 Logo，推出前所未有的植村秀日本工藝限定版包裝，品項包括：潔顏油、55 刷、武士刀眉筆、睫毛夾等四大明星商品，除了單品還有優惠組合，不過只限網路通路能買得到。

55 零刷痕粉底刷

有「彩妝師之手」美譽的#55零刷痕粉底刷，由技藝純熟的日本工匠純手工製作、每支皆以189,000根刷毛製成。這次除了單賣，在日本工藝限定#55刷粉底組合中，還有特製的刷具包。

植村秀全能奇蹟金萃潔顏油450ml，NT$3,650
植村秀#55零刷痕粉底刷，NT$1,800
植村秀武士刀眉筆(#灰棕、#橡棕)，NT$820
植村秀睫毛夾，NT$500
植村秀日本工藝限定#55刷光澤粉底組原價NT$5,163、特價NT$3,550
植村秀日本工藝限定#55刷霧光粉底組原價NT$5,163、特價NT$3,550
植村秀日本工藝限定全能奇蹟潔顏油組原價NT$4,761、特價NT$3,650
購買通路：植村秀官方網站、Momo
上市時間：2020/9/7限定發售

雪花秀潤燥養膚精華101限定版

2020年週年慶，雪花秀韓國總部特地為台灣設計限量包裝，以台灣代表性地標101推出潤燥養膚精華101限定版，包裝上充滿煙火、摩天輪、天燈元素等圖案超繽紛，容量還加大成120ml。而潤燥養膚精華自上市以來，在台灣也累計銷售超過30座101高度，讓今年週年慶的限定包裝更應景！

雪花秀潤燥養膚精華101限定版120ml，NT$4,680（全台限量2,000瓶）

蘭芝修護小電瓶

LANEIGE蘭芝針對初老問題特別設計的完美新生系列，2020年9月隆重推出升級版，從預防皺紋、強化緊緻度、肌膚紋理、光澤感和保濕力等五大關鍵下手，找回細、嫩、緊、亮、彈的年輕肌膚。其中明星經典產品就是有「修護小電瓶」之稱的完美新生肌能露AD，高效滲透力能為肌膚快速充電。週年慶更特別推出藍色小電瓶經典禮盒，包裝還是特別為台灣設計，上頭有著101大樓、野柳女王頭的圖案，非常亮眼。

藍色小電瓶經典禮盒

完美新生肌能露AD 40ml(正貨)、完美新生醒肌露AD 15ml、完美新生賦活乳霜AD 8ml、完美新生賦活眼霜AD 3ml，價值NT$3,221、優惠價NT$2,150

CHANTECAILLE香緹卡

向來重視保育動物的CHANTECAILLE香緹卡，今年更鎖定台灣紫蝶。香緹卡夫人特地攜手紐約時尚藝術家為台灣設計紫斑蝶及帝王蝶的美麗插畫，推出限定版「鑽石級精華液升級版包裝」，部分銷售收益將直接捐款給台灣蝴蝶協會，以推動台灣蝴蝶保育發展的公益活動。

CHANTECAILLE香緹卡鑽石精華液+升級版紫蝶限定版30ml，NT$10,400

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 周年慶, 保養組
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