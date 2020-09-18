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夢幻配色、女神IU加持　最新爆款「Gucci賈姬包」5大原因非買不可

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自2014年Alessandro Michele入主Gucci擔任創意總監，對當時乏人問津的Gucci來說，無疑像是打了一劑強心針。Alessandro Michele既復古又摩登的時尚美學，為古馳帶來全新氣象，除了每季時裝秀話題不斷，更重新演繹經典手袋，像是女孩人手一個的GG Marmont、經典Sylvie、1955 Horsebit馬銜鍊，還有就是問世超過60年的Jackie賈姬包。

首度於1961年問世的Jackie，深受美國第一夫人賈桂琳甘迺迪Jackie Kennedy的喜愛而得名。擁有圓弧扁身的獨特造型，搭配典雅的金屬釦飾，使它誕生超過半個世紀仍紅遍全球，不論經歷過幾次變身，Jackie賈姬包每推必賣的銷售成績，使它的存在就像是Gucci的常青樹。

2020年Jackie賈姬包在創意總監Alessandro Michele手中再次重獲新生，將他的當代思維注入品牌經典設計，以擅長的剛柔並濟格調突破原有的傳統框架，搶先在2020秋冬男裝系列登場，全新一代Jackie賈姬包不能錯過的5大原因，還不快往下滑作筆記。

理由1、全新復古外衣

Alessandro Michele從Gucci檔案庫擷取舊版Jackie設計，改以簡約造型重新演繹，全新登場的賈姬包選用GG Supreme帆布拼接皮革打造而成，並點綴上招牌紅、綠條紋織帶，展現Gucci一貫的復古氣息。

理由2、明星加持不斷

新的Jackie一問世，各國明星搶著購入，就連Gucci品牌好友IU也在個人Instagram曝光揹上最新款賈姬包的照片，正是以GG Supreme帆布打造的老花款式，搭配不同的穿搭風格也絲毫不違和，還不快入手跟女神的同款。

理由3、多尺寸選擇

除了中型的GG Supreme帆布老花款式，Alessandro Michele還為Jackie賈姬包推出小型、迷你等多種尺寸可供挑選。

理由4、夢幻馬卡龍配色

顏色上不喜歡復古風GG Supreme帆布的女孩，還有丁香紫色、奶白色、淡藍色及淡粉紅…豐富的夢幻馬卡龍色選。

理由5、腋下包還能斜揹

最初Jackie賈姬包就是打造成肩背設計，不過為了滿足女孩出席不同場合需求，Alessandro Michele新增可拆式背帶，讓原本的腋下包可以替換背帶，多了斜背的功能增加實用性。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, GUCCI, 包款
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