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解析宋威龍前任V.S現任女友造型　賀繁星傻大姐魅力完勝李尖尖

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主打家人之間情感的話題陸劇《以家人之名》，終於播出完結篇，值得一看的原因不計其數，像是圍繞在五位主角之間的親情，面對不同人生課題的考驗，又或是戲迷們最關注的浪漫史，唯有真正點開《以家人之名》才能明白箇中滋味。

不少人看完劇，隨即被劇中男主角凌霄的魅力圈粉，今年才剛滿21歲的宋威龍，是以平面模特兒出道，這次搭擋大他快10歲的姊姊譚松韻演出兄妹，更發展出超越親情的愛情故事，讓宋威龍在短時間擄獲無數粉絲的芳心，而他的女伴也成為大家關注的焦點，帶女孩們一探宋威龍現任《以家人之名》李尖尖與前任《下一站是幸福》賀繁星女友的劇中造型：

《以家人之名》李尖尖：愛情充電寶

由譚松韻飾演的女主角李尖尖，雖然古靈精怪、性格固執，其實十分貼心也很懂事，是家中的搞笑開心果。從小就對鄰居哥哥「凌霄」有著特殊情感，長大後發現原來這就是所謂的愛情，對兒時意外造成心理創傷的凌霄而言，李尖尖有如充電寶般不能或缺的存在。

在劇中大咧咧的李尖尖，穿衣風格不像一般女孩子，尤其是高中時期，大部分時間都穿著運動服、長褲亮相。長大後也以休閒風格為主，一件簡單的T-Shirt搭配牛仔褲，或是寬鬆的長版上衣當成洋裝。偶爾還是會穿上比較女孩子風格的小洋裝，整體造型偏向率性、鄰家的風格。關於李尖尖從小到大的穿搭進化史這邊看更多。

《下一站是幸福》賀繁星：傻大姐魅力無邊

在《以家人之名》之前，宋威龍就曾和f(x)宋茜合作過，共同主演以浪漫愛情故事為主軸的陸劇《下一站是幸福》。宋茜在劇中飾演年過30的行政主管賀繁星，與整整小10歲的元宋大談姐弟戀，不過在愛情這門課裡，賀繁星是初學者，談起戀愛就像是青春期少女。

與《以家人之名》李尖尖相比，賀繁星的穿搭豐富多了，不論是平時上班的辦公室正裝，與閨蜜相約的休閒穿搭，打羽毛球穿的運動裝束，又或是與男主角約會時的打扮，絕對能成為女孩們的取經對象，有哪些值得筆記的造型，讓我們一探究竟：

上班正裝

約會穿搭

運動休閒

居家睡衣

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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