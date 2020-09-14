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第77屆威尼斯影展最大嬌點！凱特布蘭琪「舊衣新穿」抓住話題

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不畏新冠肺炎疫情所影響，2020年第77屆威尼斯影展於9月2日盛大開跑，這之中又有哪些值得你關注的時髦倩影呢？

凱特·布蘭琪 Cate Blanchett

身為本屆評審團的主席，Cate Blanchett也透過「舊衣新穿」手法，以實際行動實踐並響應環保理念，好比現身於威尼斯紅毯上身著的Alexander McQueen花卉刺繡上衣，便曾出現在2016年的英國電影學院獎BAFTA紅毯，不同的是，下身搭配雖然都以黑色為主，但有別於先前的羽毛長裙，落地寬褲的組合更顯幹練。

另一套「舊衣新穿」則是早在五年前Cate Blanchett身著於電影《因為愛你（Carol）》首映會時的絲絨Esteban Cortazar禮服。這回不但重新與Pomellato珠寶項鍊搭配，更特地戴上細框眼鏡，展現絕佳知性氣質美。

在本屆頒獎典禮上，Cate Blanchett也有選擇兩套出自Giorgio Arman的新裝，分別是斜條紋連身褲裝配上紅色漆皮腰帶，以及全白色套裝搭配亮片西裝外套，一颦一笑均展現率性的當代女性風貌。

蒂妲·史雲頓 Tilda Swinton

精靈女王之稱的Tilda Swinton，本屆榮獲最高榮耀的終身成就獎。紅毯上特地穿著Chanel 2020春夏高級訂製裙裝，黑白色的搭配優雅又貴氣；另一套蕾絲白色大衣配上Manolo Blahnik宮廷風高跟鞋，盡顯傲氣女王氣質。仔細看，手裡拿的造型面具便是出自面具大師James Merry特地為Tilda Swinton量身訂製，使神秘感流淌穿梭於造型中。此外，Tilda Swinton更完美駕馭起Haider Ackermann的霓虹色西裝套裝，帥氣與活潑並存。

泰萊希爾 Taylor Hill

走出紅毯與典禮外的Tilda Swinton，則同樣以Haider Ackermann的繽紛色西裝外套和平底鞋帶出個人時尚態度，尤其那副貓眼細框墨鏡更使整體帥氣度Up Up；Taylor Hill則選擇穿上印有民族圖印的Etro雪紡襯衫和丹寧褲，配上他的小麥肌，瀟灑又有型。

典禮上，Taylor Hill同樣身著了出自Etro的落肩短禮服和腰側挖空剪裁洋裝，一魅惑一浪漫，使大家看見這位新生代超模的可朔性。

許鞍華 Ann Hui

香港名導許鞍華在本屆威尼斯影展中，從Cate Blanchett手上接下終身成就獎座，正式成為首個奪得此獎項的華人女導演。典禮上，許鞍華身著Prada雙排扣西裝套裝，並腳踩黑白休閒鞋和背帶珠飾裝飾包，年輕氣百分百。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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美麗佳人, Marie Claire, 威尼斯影展
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