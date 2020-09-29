鑽戒怎麼買？細節揭秘給你滿滿挑選靈感　楊祐寧太太、林依晨都愛這款式

求婚鑽戒或是結婚對戒的選擇，可說是個再度認識自己、建立風格的過程，它不只是象徵對彼此的承諾，更透露著新人的性格與品味。至於什麼樣的戒指與你們最合拍？以下不妨先參考名人們的選擇。

訂婚鑽戒（Engagement Ring）：從形狀車工、克拉數、淨度與顏色等級下手

楊丞琳、舒淇：復古典雅

李榮浩34歲生日當天（2019.07.11）與楊丞琳在IG曬婚戒對外宣佈求婚成功！兩人大閃甜蜜合照之外，婚戒的細節也同樣引人注意，出自鑽石之王Harry Winston之手的Classic Winston™ 系列枕型切工鑽石搭配長錐形切工邊鑽訂婚戒指，主鑽大約2克拉，售價大約台幣300萬元；此款設計既典雅又經典，低調地展現兩人好品味，而中央主鑽可提供由1.00克拉以上的多種選擇，並 鑲嵌於鉑金底座，可搭配長錐形切工邊鑽。集復古、典雅、都會感於一身的長方祖母綠形或正方公主形切割，或是透過主鑽周圍的戒台設計變化讓戒指輪廓更加耀眼，推薦給偏好不同於傳統選擇的妳。

在 Instagram 查看這則貼文 Marie Claire 美麗佳人 Official（@marieclairetw）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 10 日 下午 7:39 張貼



像是Bulgari的Dedicata a Venizia 威尼斯系列不只有最浪漫的設計靈感—來自1503年的威尼斯婚姻紀錄，新郎為新娘獻上一只戒指，成了史上首次在交換戒指以象徵兩人交換誓言的傳統；設計部分則以圓鑽為中心，向四周展開如三角形的裝飾，除了放大主鑽，整體設計是否更加與眾不同又饒富變化？而這正是舒淇的婚戒款式。

陳妍希、阿嬌鍾欣潼、劉詩詩：圓鑽設計

不需要過多的裝飾或花俏的設計點綴，簡單俐落經典的圓鑽總是最耐看的首選。別忘了，得宜的切工才能創造出最佳對稱比例的鑽石，也因此，才能有最好的光線折射效果，釋放鑽石最亮眼的光彩。像是香港藝人阿嬌鍾欣潼在私人IG曬出求婚鑽戒（2018.02.01），醒目的六爪鑲嵌圓鑽以及劍形戒台，雖然因隱私理由未被證實，極有可能就是出自 Tiffany & Co. 經典的Tiffany® Setting 六爪鑲嵌鑽戒。

陳妍希的鑽戒則是出自Cartier最經典的「Solitaire 1895」系列訂婚鑽戒，此款另有提供類訂製服務，由你設下預算與條件來找尋最符合需求的鑽石。同樣以經典不敗的圓鑽為發想，劉詩詩的鑽戒則是出自De Beers之手，搭上融合無限符號與愛心線條設計的戒台，不只讓鑽戒看起來份量感十足，且意義美好。

林心如、昆凌、Angelababy：浪漫花式車工

精緻的愛心、梨形與馬眼形的車工設計輪廓，絕對是最能襯托浪漫情懷，見證愛情的最甜選擇。而單就以車工來說，除了形狀，更需要注意的是平衡的車工比例，以達到最理想的視覺美感。像是林心如在她峇厘島婚禮，便戴上一顆來自Bulgari 的心型鑽戒。有上端尖狀、底端圓形的外觀特徵，因此梨形也稱作水滴形車工，拉長的線條，有放大鑽石、修飾手指的效果。Chaumet的Joséphine 加冕愛系列，就以水滴形鑽石與設計為主軸，再裝飾上皇冠的精緻造型，相當具有品牌識別度，包括黃曉明與 Angelababy、周杰倫與昆凌在2015年的世紀婚禮上，都是配戴著Joséphine系列亮相。

結婚線戒（Wedding Band）：新人的誓約信物，不只保護鑽戒，更要融入日常時髦穿搭！

楊祐寧與太太Melinda、林依晨、曾愷玹：中性風格適合妳與他

從品牌巴黎總店的建築裝飾細節，延伸出具有四種或兩種不同拋光和刻面變化的Boucheron Quatre系列珠寶，金工難度與識別度都相當有話題，簡潔的構圖、易負擔的價格、適合日常混搭的風格、中性的特質，讓它成為許多新人的對戒首選。包括林依晨、曾愷玹都是選擇此系列。

而楊祐寧與太太Melinda則挑選成套的法國品牌Chaumet的Torsade系列，外型簡單又不失細節巧思：設計靈感來自巴黎凡登廣場上，拿破崙1806年在奧地利打勝仗的Vendome Column紀念柱，化為扭結纏繞在指間，有如常春藤般環繞著樹，代表兩個相愛的人互相交錯，更象徵著忠誠和依戀。

安以軒：特別訂製更有紀念意義

安以軒與老公的對戒是來趙心綺CINDY CHAO The Art Jewel的作品，設計靈感很有意思，是陳榮煉將密封香檳瓶口用的鐵絲圈旋成一枚戒指向安以軒求婚，非常有紀念價值，男生的戒指以白K金材質打造並鑲上白鑽，女生款則是選用最襯膚的玫瑰金鑲嵌白鑽，在設計概念彼此呼應，又有各自獨立的不同個性。

在2019年年5月底宣佈邁向人妻新生活的夏于喬，受邀出席主打訂製婚戒、職人手作的日本珠寶品牌K.UNO進駐台灣市場活動，記者會上她也大方分享自己參與設計的專屬對戒，以兩人英文名字做設計元素，俐落幾何的外在，其實內圈藏有「Soulmate」刻字的小巧思，是婚後送給另一半的第一個七夕情人節禮物，相當有紀念意義。

在 Instagram 查看這則貼文 Marie Claire 美麗佳人 Official（@marieclairetw）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 6 日 上午 2:49 張貼

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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