安格斯12星座一周運勢9/14-9/20　獅子、摩羯、水瓶愛情成功率超高

牡羊 3.21~4.20

火星在本命宮位的逆行，對羊座運勢造成的干擾不小，不過本週最大的好消息是大吉星木星總算止逆轉順，對羊座來說，某程度上的壓力會明顯減輕，生活中將出現新的目標，讓你重新將熱情放在自己想做的事情上，也不在茫然失措！感情上積極一些，也許成果會出乎你的意料之外，還沒有意中人的，下半個月之後桃花也會慢慢開啟。

金牛 4.21~5.20

牛座本週的運勢其實不差，水星在奴僕宮位給了牛座很好的機會發展職場人際，加上木星的順行加持，最近的你工作上無往不利，能有來自長輩或長官的提拔關注！財運平平，一些吃喝玩樂上的邀約要懂得推拒，以免娛樂開銷加重你的負擔。經有戀情的牛牛們，此時兩人關係十分穩定，也許會多出許多相處的時間，增加關係親密感。

雙子 5.21~6.20

這週雙子的運勢有略為下滑的傾向，在大行星助力有限之下，最近的你外來的壓力與工作上的要求也明顯增加，職場上的變動或是新任務的降臨容易讓你感覺挫折連連，不過也別擔心，這只是一個短暫的過渡期，善於靈機應變的你很快就能找到解套方法。單身雙子愛情運雖然不算太閃，但是其實只要你有心，成功率還蠻高的哦！

巨蟹 6.21~7.21

巨蟹有金星在財運宮位加持，再加上木星的推波助瀾下，錢財與職場上潛伏的機會與緣份，有同時爆發的跡象，如何好好把握這難得的機運！只是愛情運勢略略退潮，單身者若有心上人，別猶豫得太久，心動就快行動，已經有戀情的，和另一半的關係平穩，彼此還有許多需要磨合的地方，可慢慢從生活中培養默契！

獅子 7.22~8.22

本週獅子座的表現十分讓人期待，本命宮位中多了金星守護，工作、財運上能量滿滿，有機會實現目標與願望，而金星其實也帶旺了感情的部分，單身的獅座不妨讓人際更多元的拓展，廣結善緣、加朋友，就算沒有積極的行動，也會有很好的桃花緣份。至於已有對象的，兩人相處的機會愈多，彼此的默契愈能突飛猛進。

處女 8.23~9.22

彷彿像是說好了一般，本週處女座走入了多事之秋，許多狀況很可能不約而同的在此刻發生，整體來看你的運勢起伏變化會大一些，環境中也會有無形的壓力，可能讓你感到十分沈重，但其實事情沒你想得嚴重，很快的擔心的事會漸漸的好轉。此時身邊的桃花無法引起你太多注意，單身之路持續前進，而已經有戀情的，兩人感情有可能會因為朋友的影響而小有變動！

天秤 9.23~10.22

雖然工作、人際方面運勢都不算差，朋友之間的相處也極其開心融洽，不過本週天秤愛情的腳步停滯，除了自己太忙之外，環境中也少了那麼一點點的機緣，要有所發展都還需要耐心等待。此時活動中主動相識的朋友，有可能會有關係的躍進。另外已經有戀情的，與對方相處磨擦可能比較多，要多互相體諒才好！

天蠍 10.23~11.22

迎接事業宮位中有金星這顆好星加持，本週天蠍將在因緣際會下，會出現職場上全力行動的好時機，如果有小小阻礙也不用擔心，一定能排除麻煩讓一切更順暢。在學業進展上也都極為幸運，而唯一要注意的是偶爾偷懶或是迷糊的狀況可能會讓表現打折。桃花不算少，單身者仍需要努力付出才可能有所發展。

射手 11.23~12.21

既要顧家人，也不能忽略朋友；既有重要的工作任務，但自己的生活也不能將就…本週射手彷彿是蠟燭兩頭燒，總有拉扯不完的事情，但在木星的助力之下，最近的你也將展現出與以往不同的積極感，企圖心強大，表現也會十分受到注目哦！此時對感情會出現不同想法，但還是要再HOLD住，只待時機成熟就可以出發。

摩羯 12.22~1.19

愛情之星─金星陣守在魔羯的感情姻緣宮位中，也暗示了此時的你正走如一段滿滿悸動的感情旺運，沒對象的人機會多，在工作上或是朋友聚會中，有機會遇到相同頻率的對象，愛情可能就在你的身邊；至於已經有戀情的別因為朋友而忽略了情人，最好能一起參加團體活動。財運有好有壞，可從工作中為自己爭取一些獎金。

水瓶 1.20~2.18

本週瓶座的感情只能用「無心插柳柳成蔭」來形容，雖然過去那些似有若無的情誼一直被你的理智收得好好的，但愛情就是那麼頑皮的與你不期而遇，最近的你一點也不寂寞，是一個愛情十分容易成功的時期。已經有戀情的，此時不妨兩個人一起出遊或進修，透過相互協助的默契，能共同達成目標喔！

雙魚 2.19~3.20

木星自本週開始轉為順行，對魚兒來說來說少了之前的壓力緊繃感，事情也順利許多，是工作順風期！此時絕妙的是大事小事都沒你的事，另外還多了開心的邀約聚會，歷經了好一陣子如臨大敵般的沈重感，未來開始漸入佳境。此時也是魚兒與另一半感情加溫的好時機，如果能培養共同興趣，會快速的拉近兩個人間的距離。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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