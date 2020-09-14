fb ig video ETtoday search mobile

安格斯12星座一周運勢9/14-9/20　獅子、摩羯、水瓶愛情成功率超高

>

牡羊　3.21~4.20

火星在本命宮位的逆行，對羊座運勢造成的干擾不小，不過本週最大的好消息是大吉星木星總算止逆轉順，對羊座來說，某程度上的壓力會明顯減輕，生活中將出現新的目標，讓你重新將熱情放在自己想做的事情上，也不在茫然失措！感情上積極一些，也許成果會出乎你的意料之外，還沒有意中人的，下半個月之後桃花也會慢慢開啟。

金牛　4.21~5.20

牛座本週的運勢其實不差，水星在奴僕宮位給了牛座很好的機會發展職場人際，加上木星的順行加持，最近的你工作上無往不利，能有來自長輩或長官的提拔關注！財運平平，一些吃喝玩樂上的邀約要懂得推拒，以免娛樂開銷加重你的負擔。經有戀情的牛牛們，此時兩人關係十分穩定，也許會多出許多相處的時間，增加關係親密感。

雙子　5.21~6.20

這週雙子的運勢有略為下滑的傾向，在大行星助力有限之下，最近的你外來的壓力與工作上的要求也明顯增加，職場上的變動或是新任務的降臨容易讓你感覺挫折連連，不過也別擔心，這只是一個短暫的過渡期，善於靈機應變的你很快就能找到解套方法。單身雙子愛情運雖然不算太閃，但是其實只要你有心，成功率還蠻高的哦！

巨蟹　6.21~7.21

巨蟹有金星在財運宮位加持，再加上木星的推波助瀾下，錢財與職場上潛伏的機會與緣份，有同時爆發的跡象，如何好好把握這難得的機運！只是愛情運勢略略退潮，單身者若有心上人，別猶豫得太久，心動就快行動，已經有戀情的，和另一半的關係平穩，彼此還有許多需要磨合的地方，可慢慢從生活中培養默契！

獅子　7.22~8.22

本週獅子座的表現十分讓人期待，本命宮位中多了金星守護，工作、財運上能量滿滿，有機會實現目標與願望，而金星其實也帶旺了感情的部分，單身的獅座不妨讓人際更多元的拓展，廣結善緣、加朋友，就算沒有積極的行動，也會有很好的桃花緣份。至於已有對象的，兩人相處的機會愈多，彼此的默契愈能突飛猛進。

處女　8.23~9.22

彷彿像是說好了一般，本週處女座走入了多事之秋，許多狀況很可能不約而同的在此刻發生，整體來看你的運勢起伏變化會大一些，環境中也會有無形的壓力，可能讓你感到十分沈重，但其實事情沒你想得嚴重，很快的擔心的事會漸漸的好轉。此時身邊的桃花無法引起你太多注意，單身之路持續前進，而已經有戀情的，兩人感情有可能會因為朋友的影響而小有變動！

天秤　9.23~10.22

雖然工作、人際方面運勢都不算差，朋友之間的相處也極其開心融洽，不過本週天秤愛情的腳步停滯，除了自己太忙之外，環境中也少了那麼一點點的機緣，要有所發展都還需要耐心等待。此時活動中主動相識的朋友，有可能會有關係的躍進。另外已經有戀情的，與對方相處磨擦可能比較多，要多互相體諒才好！

天蠍　10.23~11.22

迎接事業宮位中有金星這顆好星加持，本週天蠍將在因緣際會下，會出現職場上全力行動的好時機，如果有小小阻礙也不用擔心，一定能排除麻煩讓一切更順暢。在學業進展上也都極為幸運，而唯一要注意的是偶爾偷懶或是迷糊的狀況可能會讓表現打折。桃花不算少，單身者仍需要努力付出才可能有所發展。

射手　11.23~12.21

既要顧家人，也不能忽略朋友；既有重要的工作任務，但自己的生活也不能將就…本週射手彷彿是蠟燭兩頭燒，總有拉扯不完的事情，但在木星的助力之下，最近的你也將展現出與以往不同的積極感，企圖心強大，表現也會十分受到注目哦！此時對感情會出現不同想法，但還是要再HOLD住，只待時機成熟就可以出發。

摩羯　12.22~1.19

愛情之星─金星陣守在魔羯的感情姻緣宮位中，也暗示了此時的你正走如一段滿滿悸動的感情旺運，沒對象的人機會多，在工作上或是朋友聚會中，有機會遇到相同頻率的對象，愛情可能就在你的身邊；至於已經有戀情的別因為朋友而忽略了情人，最好能一起參加團體活動。財運有好有壞，可從工作中為自己爭取一些獎金。

水瓶　1.20~2.18

本週瓶座的感情只能用「無心插柳柳成蔭」來形容，雖然過去那些似有若無的情誼一直被你的理智收得好好的，但愛情就是那麼頑皮的與你不期而遇，最近的你一點也不寂寞，是一個愛情十分容易成功的時期。已經有戀情的，此時不妨兩個人一起出遊或進修，透過相互協助的默契，能共同達成目標喔！

雙魚　2.19~3.20

木星自本週開始轉為順行，對魚兒來說來說少了之前的壓力緊繃感，事情也順利許多，是工作順風期！此時絕妙的是大事小事都沒你的事，另外還多了開心的邀約聚會，歷經了好一陣子如臨大敵般的沈重感，未來開始漸入佳境。此時也是魚兒與另一半感情加溫的好時機，如果能培養共同興趣，會快速的拉近兩個人間的距離。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

【星星教授安格斯2020/9/14-9/20星座運勢】桃花朵朵開～獅子、摩羯、水瓶愛情成功率超高喔！

【星星教授安格斯2020/9/7-9/13星座運勢】金星護持！金牛、天秤戀愛運UP，牡羊要小心「火逆」！

《美麗佳人》9月星座運勢：「九個重要日期記下來，帶你步步戰勝忙碌與挑戰！」

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

iPhone四大隱藏神技巧必學　「單手截圖」果粉直呼太好用

iPhone四大隱藏神技巧必學　「單手截圖」果粉直呼太好用

小心別中標！6個「自毀式」壞習慣，會讓你越來越醜

小心別中標！6個「自毀式」壞習慣，會讓你越來越醜

懶人必學「HIIT運動」　狂操5分鐘就能燃燒脂肪

懶人必學「HIIT運動」　狂操5分鐘就能燃燒脂肪

玄彬爆肌歸國蒙臉依然帥！孔劉日常風畫報每張都好想換桌布 歐陽娜娜與歐陽娣娣罕見同框比美！「妝髪神複製」挨批：顯老 麥當勞出2600元「雞塊抱枕」！聯名饒舌歌手Travis Scott推「大人的玩具」 上班族快趁開學季把辦公文具換新！無限筆記本、多功能收納架7款必收 還在靠仰臥起坐練馬甲線？正確鍛鍊腹肌3大重點讓效果更提升 「小臉高馬尾」超有心機，讓男友也招架不住！Jennie、宣美都在綁 網友一次狂掃40瓶！理膚寶水溫泉噴霧兩大罐下殺799元　一噴肌膚就聽話

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面