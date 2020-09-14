「性感小野馬」泫雅穿內衣好火辣！搭配橘紅唇肌膚又更白了

記者李薇／台北報導

藝人泫雅時常以大膽的穿搭，展現出性感的一面，最近她拍攝唇彩畫報，也穿上魅惑的黑色內衣，搭配上銀色的項鍊，還有一抹大膽的水光橘紅唇，展現出完全的女人魅力，讓人看了也不禁想像她一樣，成為女人中的性感尤物。

在 Instagram 查看這則貼文 VOGUE KOREA（@voguekorea）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 3 日 上午 2:00 張貼

泫雅這次是為YSL全新上市的唇彩拍攝畫報，只見她不但穿上性感的黑色內衣，塗抹上誘惑的橘紅色唇彩#203，大膽展現女人魅力；另外幾張畫報則是運用粉橘色的唇彩#213，帶出火辣卻又帶點嬌羞的清純感，非常適合每個女孩使用。

其中一張照片，她裡面穿了黑色的內衣，搭配外面洞洞的白色背心，雙唇抹上最近最紅的楓紅色 #202，展現出完美的水潤色澤，讓人看了忍不住想要一親芳澤，而且擦上之後肌膚看起來變得特別白皙，絕對是蠟黃女孩的必備色選。

▲植村秀也推出全新的唇色。（圖／品牌提供）



提到木質棕紅調，植村秀最近也推出「茶木棕紅」跟「紅柿木棕紅」，「茶木棕紅」BR 783略帶溫暖色調的紅茶棕木，完全是日雜感的自然紅暈血色，厚塗是濃郁茶湯的高級感。

▲棕紅木調的色系祛黑顯白。（圖／品牌提供）



「紅柿木棕紅」OR 598是天真可愛的糖釀柿紅色，擦上瞬間美出新高度！日常薄擦氣色爆表，活潑亮麗十分討人喜愛。活力無限親和度破表，讓人忍不住想靠近的無邪可愛感。