孫芸芸10萬香奈兒新貨上身　放送蜜大腿

▲時序入秋，孫芸芸行頭也逐一換季了，戴上香奈兒新款毛帽與帥氣的繫帶鞋。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

時序入秋，「台灣第一名媛」孫芸芸時尚行頭也逐一換季了，戴上香奈兒（CHANEL）Logo毛帽、腳踩帥氣的亮面山羊皮與小牛皮繫帶鞋，證明身為精品大戶的她搶貨速度驚人，但畢竟天氣還是有超過30℃的高溫，所以她還是穿背心與香奈兒早春系列約81,700元的短褲上陣，放送蜜大腿。

▲孫芸芸左右手各戴上YUN YUN SUN閃亮的RETINA BRACELET手環，單個14,880元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

把香奈兒新鮮貨全穿上身，孫芸芸其實想秀的是她的同名品牌YUN YUN SUN飾品，她的左右手各戴上一個定價14,880元的RETINA BRACELET鑲嵌鋯石寬版手環，想證明「兩手戴一樣的手鐲一點也不奇怪」，但網友可沒一面倒贊同，認為是因為她美戴起來才漂亮，基本上還是要看個人特色搭配。

▲香奈兒Logo毛帽，17,800元。（圖／翻攝香奈兒官網）



▲香奈兒亮面山羊皮與小牛皮繫帶鞋，47,900元。

的確每回拍時尚穿搭，孫芸芸可是煞費苦心，例如日前特別到金山神秘海岸，帶了不少她設計的飾品、寶格麗與Ambush聯名包等時尚新貨，以時尚大片規格拍攝IG美照，比起秀同系列包款、但在白牆前一臉酷樣的蔡依林，高下立現了。

▲孫芸芸拍穿搭照很認真，到金山神秘海岸拍寶格麗與Ambush聯名包的美照。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）



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