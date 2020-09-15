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尹恩惠一盤眉粉搞定4種妝容　5分鐘就完成全妝

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記者李薇／綜合報導　圖／yooneunhyepage IG、YouTube

繼朴敏英之後，尹恩惠也在日前開通了自己的YouTube頻道，分享每天的日常作息，最近也上傳了自己上妝的技巧，只要5分鐘就可以完成全臉的妝容，相當快速又方便。

▲尹恩惠,M.A.C,CHANEL,蘭蔻,彩妝,。（圖／IG、YouTube）

1.每天早上洗完臉之後，先用一片冰過的面膜鎮定肌膚，敷完之後，會用手輕拍、搭配由下往上的按摩手技，幫助臉部按摩、吸收保養成分。

2.底妝會把乳液＋素顏霜＋BB霜三者混合，然後塗抹到臉上還有脖子，這樣不但底妝看起來很輕透，還可以加強肌膚保濕。

3.先用眉刷把眉毛梳整齊，然後順著毛流的方嚮，使用M.A.C完美三色眉彩盤的中間色，刷在眉毛上面，製造出自然的毛流感，最後再用深色畫出眉峰就完成。

▲尹恩惠,M.A.C,CHANEL,蘭蔻,彩妝,。（圖／IG、YouTube）

4.眼影部分直接使用CHANEL 超炫耀絲絨唇露 #156的唇彩塗抹在眼褶的地方，再用手指推開，接著再拿出M.A.C完美三色眉彩盤的深邃色，使用刷具從眼中到眼尾畫出眼線，假如有需要拍攝的話，再補齊眼頭到眼中的位置即可。

5.接著用M.A.C完美三色眉彩盤的白皙色，畫在眉尾下面的眉骨位置，可以讓妝容看起來更加乾淨、清爽，並且使用同樣的顏色加強鼻樑中間和鼻頭的位置，做到五官的打亮，同時還可以打亮眼頭、臥蠶，非常方便好用。

▲尹恩惠,M.A.C,CHANEL,蘭蔻,彩妝,。（圖／IG、YouTube）

6.接著在兩頰使用腮紅，以及修容，打造出立體感的小顏。

7.最後唇彩的部分會先用比較持久的CHANEL 超炫耀絲絨唇露 #156，先塗抹雙唇打底，假如需要更好的氣色，就會使用蘭蔻絕對閃耀水蜜光唇膏#382，加強紅潤好氣色。

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關鍵字：

尹恩惠, M.A.C, CHANEL, 蘭蔻, 彩妝
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