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2020週年慶美妝「經典神品入門組」！Dior頂級花蜜不用8千就能收

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▲▼2020週年慶美妝「經典神品入門組」。（圖／品牌提供）

▲百貨週年慶開跑倒數中，不少品牌都推出經典商品升級版和適合新粉嚐鮮的「入門組」。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／綜合報導　

一年一度的百貨週年慶即將開跑，各大品牌紛紛推出各種優惠組合和限定商品來搶攻美妝保養控們的心，而這時候不僅愛用鐵粉們會大肆補貨囤貨，也是對高人氣明星商品觀望已久的新粉們入門嚐鮮的最佳時機，尤其可以以超划算價格一次體驗品牌多款經典熱賣品的「入門組」，更是不能錯過！

DARPHIN

法國頂級芳療保養品牌DARPHIN，最經典商品非熱賣第一的「療癒小粉紅」全效舒緩精華液莫屬，今年周慶特別推出以經典小粉紅和9月才剛上市的6倍濃縮「小粉紅安瓶」為主的「全效潤澤舒緩組」。

「全效潤澤舒緩組」內含全效舒緩精華液30ml、玫瑰精露潤澤乳霜50ml、全效舒緩化妝水50ml、全效舒緩濃縮修護精華4ml，以低於74折優惠能一次擁有全套粉紅療癒保養，絕對是最適合DARPHIN新粉初次入門的最佳組合

▲▼2020週年慶美妝「經典神品入門組」。（圖／品牌提供）

▲DARPHIN 全效潤澤舒緩組，價值NT$5,724，特惠價NT$4,230。

L’Occitane歐舒丹

「蠟菊賦活系列」是歐舒丹最具代表性的肌膚保養系列，今年運用最新獨家萃取技術「超微分萃析法」打造全新升級版蠟菊賦活系列，成分、抗老功效都升級。

其中全球銷售第一的蠟菊賦活極萃霜，更在週年慶期間限定推出30ml入門組「活極萃入門組」，等於買蠟菊賦活極萃霜30ml正品就加送蠟菊賦活菁露、蠟菊賦活潔面乳、蠟菊賦活濃萃眼霜、蠟菊賦活極萃油，一直想嚐鮮「蠟菊賦活系列」的人可從這組下手。

▲▼2020週年慶美妝「經典神品入門組」。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 活極萃入門組，NT$2,860。

Dior迪奧

Dior除了彩妝吸引人，保養也擁有不少話題人氣熱賣品。今年週年慶期間，一定要搶先鎖定的就是保養新手最佳入門選擇「逆時能量超值體驗組」，和不到萬元就能體驗頂級花蜜系列4大明星商品的「精萃再生花蜜旅行組」，平常買不下手趁現在收正合適！

Dior運用2020討論度最高的「能量瓶」逆時能量精華限定推出「超值體驗組」，內含逆時能量奇肌水50ml、逆時能量精華10ml、逆時能量奇肌霜15ml、逆時能量緊緻眼霜5ml，只要7日就能感受肌膚更緊緻、健康，也更年輕。

▲▼2020週年慶美妝「經典神品入門組」。（圖／品牌提供）

▲Dior 逆時能量超值體驗組，NT$2,800。

Dior頂級保養「再生花蜜系列」今年9月全新推出升級版「精萃再生玫瑰微導精露」，購買花蜜系列入門首選的「精萃再生花蜜旅行組」就能搶先擁有。其中包含精萃再生花蜜玫瑰凝露30ml、精萃再生玫瑰微導精露10ml、精萃再生花蜜乳霜15ml、精萃再生花蜜眼霜5ml、訂製美妝箱。

▲▼2020週年慶美妝「經典神品入門組」。（圖／品牌提供）

▲Dior 精萃再生花蜜旅行組，NT$7,450。

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關鍵字：

2020, 週年慶, 周年慶, 週慶, 入門組, 歐舒丹, Dior, 迪奧, Darphin
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