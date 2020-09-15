帥度直逼玄彬！Krystal軍裝照跟畫報超反差

記者李薇／綜合報導

Krystal最近拍攝新戲《Search》劇照曝光，在劇中飾演菁英女軍官的樣貌，穿上軍裝看起來帥到不行，被網友稱顏值「直逼玄彬」，帥氣程度超高，最近代言的唇彩CLIO官方也釋出全新的照片，完全就是走柔美路線，完全跟劇照是兩種風格。

▲Krystal參與CLIO拍攝。（圖／品牌提供）



Krystal日前拍攝CLIO宣傳畫報，只見她一頭長髮飄逸，搭配淡淡的粉紅色展現出優雅的風格，玫瑰色的唇彩讓雙唇讓她展現出白皙的肌膚狀態，完美的好氣色，是使用CLIO全新的琉璃水光持色唇釉，具有高質感的透明琉璃管身設計，質地水潤易上色，接觸唇瓣溫度逐漸釋放色彩與保濕精華，緊密貼合，超持色同時滋潤雙唇，不必擔心乾澀，超持久水潤嘟嘟唇完成。

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▲Krystal演戲展現出帥氣的模樣。（圖／品牌提供）



針對唇彩單品，Za也全新推出三款不同質地的唇彩：包括主打的柔霧款、與季節限定的金屬光與水潤款，濃郁顯色，可單擦也可疊擦，創造專屬唇色，全新10款色選，可以單擦或是混合搭配，展現出清純或是性感的風格。

▲Za推出潮色邂逅唇彩。（圖／品牌提供）



在質地上，絲絨般微霧質地使用起來絲滑不乾澀，訂製唇膏切面，完美勾勒細緻唇線，可以持色貼合因子，打造飽和濃郁色澤，一抹就可以打造出顯色的質地，也可以薄擦展現出細緻完美的色澤。

▲潮色邂逅唇彩售價350元。（圖／品牌提供）

