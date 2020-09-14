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小雪微露溝襯珍珠項鍊　亮私藏的MIKIMOTO讚經典

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▲▼小雪 。（圖／翻攝koyuki_official IG）

▲小雪佩戴MIKIMOTO頂級珠寶系列丹泉石珍珠鑽石頸鍊入鏡。（圖／翻攝koyuki_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

MIKIMOTO將於10月10日在日本發表2020年頂級珠寶系列，日本女星小雪已小露性感，搶先戴上當中的丹泉石珍珠鑽石頸鍊與耳環為雜誌拍照，多層次珍珠項鍊襯托她修長的頸部線條、配上她一抹淺淺微笑，迷人極了；她也在IG分享自己的MIKIMOTO珍珠串鍊，透露最喜歡經典且帶有復古味道的設計，隨著年齡增長，依然很好搭配，是她非常珍惜的寶貝收藏。

▲▼小雪 。（圖／翻攝koyuki_official IG）

▲小雪收藏MIKIMOTO的珍珠串鍊。（圖／翻攝koyuki_official IG）

目前MIKIMOTO已曝光的3款大件項鍊，包括小雪所戴的丹泉石珍珠鑽石項鍊、垂墜珍珠鑽石項鍊與孔克珠鑽石套組；另一重點主題是羽毛頂級珠寶系列，生動捕捉羽毛輕盈、飄逸的姿態，當中4款為鑽石胸針款式，分別點綴南洋珠、粉色孔克珠，以及兩款各以蛋白石與翡翠為主角的彩色寶石胸針，另有一款羽毛簇擁著主鑽的戒指，目前均未定價。

▲▼MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO頂級珠寶系列丹泉石珍珠鑽石頸鍊入鏡。（圖／MIKIMOTO提供）

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）
▲MIKIMOTO羽毛頂級珠寶系列羽毛造型胸針（左），孔克珍珠羽毛造型胸針。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO孔雀羽毛造型蛋白石胸針（左），羽毛造型翡翠胸針。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）
▲MIKIMOTO羽毛頂級珠寶系列羽毛造型鑽戒（左），孔克珍珠鉑金鑽戒。

 羽毛亦是法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）的重要元素，日前在台舉辦的頂級珠寶展，展出羽毛造型的Perles de Plume問號項鍊，尺寸比過往更大，鑲嵌重逾100克拉的Akoya珍珠並綴以圓形和梯形切割鑽石，華美大器。

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron鑲嵌珍珠與鑽石的Perles de Plume主題問號項鍊，17,700,000元。（圖／Boucheron提供）

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關鍵字：

小雪, MIKIMOTO, Boucheron, 寶詩龍
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