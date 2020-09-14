當Kipling遇上「塗鴉小人」變好潮！招牌「猴猴」壓成2D平面巨可愛

▲Kipling X Keith Haring塗鴉小人聯名系列，招牌猴子被壓成「2D塗鴉小人猴猴」超可愛。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導

這個由美國普普藝術家Keith Haring所創造的線條「塗鴉小人」，是所有潮人們不可不知的經典作品，許多品牌們都爭相與之聯名，今年秋冬，可愛的「塗鴉小人」躍上了比利時包包品牌Kipling，限量聯名系列共推出19款全新包袋，以黑、白底色為主軸凸顯出普普風亮麗的視覺，同時保持實搭的特色，就連Kipling經典的毛絨「猴猴」也搖身一變成為「2D塗鴉小人猴猴」，可愛爆棚！

▲Kipling今年秋冬推出與普普藝術家Keith Haring的限量聯名系列，黑色塗鴉小背包NT＄4,180。（圖／記者王則絲攝）



凱斯哈林（Keith Haring）以標誌性的新普普藝術風格活躍於80年代，即使已過世30年依然是時尚圈中十分搶手的藝術家，以簡單的粗線條、重複的圖案、對比的色彩為其特色，他所創造的小人、愛心、狗狗⋯⋯等圖案最廣為人知，這次通通都能在與Kipling的限量聯名系列中看到。

▲藝術家Keith Haring經典的塗鴉小人躍上「Kipling X Keith Haring」系列，白色滑板小人腰包NT＄2,580。（圖／記者王則絲攝）



Kipling於今年秋冬致敬紐約街頭藝術家Keith Haring，推出「Kipling X Keith Haring」聯名系列，將著名的圖案印於黑、白兩色不同材質的包包款式上，系列中所有黑色包款為防潑水尼龍材質，白色包款則是Kipling經典的抓皺尼龍材質，此外，還有同步推出年輕人們最愛的托特包系列。

「Kipling X Keith Haring」推出包括後背包、女孩們適合的迷你後背包、腰包以及多功能的小型包款，近看可以發現，所有白色款式在包面的底色上都佈滿了可愛的塗鴉圖案，展現低調卻不放過任何細節的態度，而黑色的款式則是把滿版的塗鴉做在內裡之中，一樣不失設計巧思。

▲小背包，（左）NT＄3,980、（右）NT＄3,780。（圖／記者王則絲攝）



▲後背包，黑NT＄5,280、白NT＄5,280。（圖／記者王則絲攝）



▲黑色款式內部印有滿版塗鴉印花。（圖／記者王則絲攝）



Kipling的招牌「猴猴」吊飾，這次也透過聯名系列變身，不再是原本熟悉的毛絨公仔，而是成了2D平面的猴子形狀，中間則是畫滿了多彩的塗鴉小人，蘊含了兩個品牌最大的特色，是不是變得超可愛？同時又很有紀念價值，不過可惜的是，這款吊飾只附贈於包款上，並不能單獨購買。

▲Kipling招牌「猴猴」變身「2D小人塗鴉猴猴」。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



除了空間寬敞、機能型的背包款式之外，也有推出旅行袋、多功能小包等單品，更加適合日常使用，還有文青系朋友們最愛的「托特包」，本次共推出三種樣式選擇，中性版型與耐用材質男生、女生都可以駕馭，且在價格方面相當好入手，也很適合學生族群。

▲小手拿包NT＄2,180、斜背包NT＄3,580。（圖／品牌提供）



▲Kipling X Keith Haring 托特包系列，NT＄1,580。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



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