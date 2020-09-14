茶香入餡！TWG月餅「4大口味」文山包種、紅寶石果乾層次超豐富

▲知名茶葉品牌TWG TEA 天燈頌願茗茶之茶香月餅禮盒系列搶先看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

知名茶葉品牌TWG TEA每逢9月就會推出結合茶味的限定月餅，此次天燈頌願茗茶之茶香月餅禮盒系列，共有4種口味，注入文山包種嚴選茶、伯爵早餐茶以及銀月綠茶等，一口咬下茶香豐富味蕾層次，再搭配猶如天燈的璀璨金色包裝，從裡到外都質感破表！

▲4種口味皆融入經典茶打造，（圖二左至右）星宿之秋、瑰寶之光、豐盛之節以及紅寶之月。（圖／品牌提供）

今年TWG Tea延續茶香與月餅的交疊，推出4款月餅，包括星宿之秋（Constellation）、豐盛之節（Harvest）、瑰寶之光（Jewel）以及紅寶之月（Ruby），外包裝上呼應「天燈頌願」的主題，以亮面金色打造猶如天燈冉冉升空的視覺效果。

▲星宿之秋內餡以多層次異國香料、新加坡週末之茶製成；豐盛之節巧克力色餅皮搭配琥珀色蓮蓉與長山核桃，二入茗茶月餅禮盒可自由搭配月餅與頂級訂製茗茶，NT$1,650。（圖／品牌提供）

主打款星宿之秋，內餡以多層次異國香料、新加坡週末之茶（Weekend in Singapore Tea）中淡淡的茴香香氣和甜美的焦糖味，與鹹蛋黃相佐，一口咬下甜而不膩；針對「螞蟻人」而打造的豐盛之節系列，有內斂光澤的巧克力色餅皮，搭配琥珀色蓮蓉與長山核桃，同時也吃得到茶味香氣，以產自台灣坪林的文山包種嚴選茶入餅。

▲ 瑰寶之光的伯爵早餐茶香氣濃郁；紅寶之月紅寶石色澤的餅皮加上紅豆餡料，四入茗茶月餅禮盒售價NT$ 1,420。（圖／品牌提供）

愛好濃郁茶味的可以選擇「瑰寶之光」，伯爵早餐茶獨特的佛手柑香氣，且雙色白、黑巧克力內餡豐富視覺效果，是老少通吃的一款月餅。另也有顛覆一般月餅色系的「紅寶之月」，紅寶石色澤的餅皮，紅豆餡料與帶有香草及草莓點綴的銀月綠茶調和，搭配杏桃和蔓越莓果乾，甜酸口感相當刺激。

▲經典流心雙輝月餅，NT$1,120；台北新板希爾頓酒店「希月禮盒」，NT$980 。（圖／品牌提供）

此外，Global Mall環球購物中心推出多款米其林星級禮盒，包括再度蟬聯米其林一星的天香樓，還有添好運、皇玥，以及多款星級飯店禮盒，像是台北新板希爾頓酒店、晶華酒店都一應俱全，以金黃潤澤廣式餅皮，搭配肉鬆蛋黃酥、滷肉綠豆椪、棗泥核桃三種風味一次滿足，滿足古早味兼具創新口感。另外，米芝蓮二星大廚打造的皇玥「經典流心雙輝月餅」，流心芝麻月餅搭配流心奶黃月餅，每口都散發濃郁香氣。