fb ig video ETtoday search mobile

茶香入餡！TWG月餅「4大口味」文山包種、紅寶石果乾層次超豐富

>

▲知名茶葉品牌TWG TEA 天燈頌願茗茶之茶香月餅禮盒系列搶先看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

知名茶葉品牌TWG TEA每逢9月就會推出結合茶味的限定月餅，此次天燈頌願茗茶之茶香月餅禮盒系列，共有4種口味，注入文山包種嚴選茶、伯爵早餐茶以及銀月綠茶等，一口咬下茶香豐富味蕾層次，再搭配猶如天燈的璀璨金色包裝，從裡到外都質感破表！

▲TWG 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ TWG 。（圖／品牌提供）

▲4種口味皆融入經典茶打造，（圖二左至右）星宿之秋、瑰寶之光、豐盛之節以及紅寶之月。（圖／品牌提供）

今年TWG Tea延續茶香與月餅的交疊，推出4款月餅，包括星宿之秋（Constellation）、豐盛之節（Harvest）、瑰寶之光（Jewel）以及紅寶之月（Ruby），外包裝上呼應「天燈頌願」的主題，以亮面金色打造猶如天燈冉冉升空的視覺效果。

▲▼ TWG 。（圖／品牌提供）

▲▼ TWG 。（圖／品牌提供）

▲▼ TWG 。（圖／品牌提供）

▲星宿之秋內餡以多層次異國香料、新加坡週末之茶製成；豐盛之節巧克力色餅皮搭配琥珀色蓮蓉與長山核桃，二入茗茶月餅禮盒可自由搭配月餅與頂級訂製茗茶，NT$1,650。（圖／品牌提供）

主打款星宿之秋，內餡以多層次異國香料、新加坡週末之茶（Weekend in Singapore Tea）中淡淡的茴香香氣和甜美的焦糖味，與鹹蛋黃相佐，一口咬下甜而不膩；針對「螞蟻人」而打造的豐盛之節系列，有內斂光澤的巧克力色餅皮，搭配琥珀色蓮蓉與長山核桃，同時也吃得到茶味香氣，以產自台灣坪林的文山包種嚴選茶入餅。

▲▼ TWG 。（圖／品牌提供）

▲▼ TWG 。（圖／品牌提供）

▲▼ TWG 。（圖／品牌提供）

▲ 瑰寶之光的伯爵早餐茶香氣濃郁；紅寶之月紅寶石色澤的餅皮加上紅豆餡料，四入茗茶月餅禮盒售價NT$ 1,420。（圖／品牌提供）

愛好濃郁茶味的可以選擇「瑰寶之光」，伯爵早餐茶獨特的佛手柑香氣，且雙色白、黑巧克力內餡豐富視覺效果，是老少通吃的一款月餅。另也有顛覆一般月餅色系的「紅寶之月」，紅寶石色澤的餅皮，紅豆餡料與帶有香草及草莓點綴的銀月綠茶調和，搭配杏桃和蔓越莓果乾，甜酸口感相當刺激。

▲▼環球購物中心 。（圖／品牌提供）

▲▼環球購物中心 。（圖／品牌提供）

▲經典流心雙輝月餅，NT$1,120；台北新板希爾頓酒店「希月禮盒」，NT$980 。（圖／品牌提供）

此外，Global Mall環球購物中心推出多款米其林星級禮盒，包括再度蟬聯米其林一星的天香樓，還有添好運、皇玥，以及多款星級飯店禮盒，像是台北新板希爾頓酒店、晶華酒店都一應俱全，以金黃潤澤廣式餅皮，搭配肉鬆蛋黃酥、滷肉綠豆椪、棗泥核桃三種風味一次滿足，滿足古早味兼具創新口感。另外，米芝蓮二星大廚打造的皇玥「經典流心雙輝月餅」，流心芝麻月餅搭配流心奶黃月餅，每口都散發濃郁香氣。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

TWG TEA, 茶葉, 中秋, 月餅, 文山包種茶
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

歐陽娜娜與歐陽娣娣罕見同框比美！「妝髪神複製」挨批：顯老

歐陽娜娜與歐陽娣娣罕見同框比美！「妝髪神複製」挨批：顯老

iPhone四大隱藏神技巧必學　「單手截圖」果粉直呼太好用

iPhone四大隱藏神技巧必學　「單手截圖」果粉直呼太好用

小心別中標！6個「自毀式」壞習慣，會讓你越來越醜

小心別中標！6個「自毀式」壞習慣，會讓你越來越醜

玄彬爆肌歸國蒙臉依然帥！孔劉日常風畫報每張都好想換桌布 麥當勞出2600元「雞塊抱枕」！聯名饒舌歌手Travis Scott推「大人的玩具」 懶人必學「HIIT運動」　狂操5分鐘就能燃燒脂肪 網友一次狂掃40瓶！理膚寶水溫泉噴霧兩大罐下殺799元　一噴肌膚就聽話 上班族快趁開學季把辦公文具換新！無限筆記本、多功能收納架7款必收 「小臉高馬尾」超有心機，讓男友也招架不住！Jennie、宣美都在綁 日本男生最討厭在這3個地方約會　女孩們最愛去的場所全中

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面