【奧斯塔羅】未來三個月的金錢運勢發展

金錢這件事情

大概大家都挺好奇

自己的金錢運勢如何

有沒有偏財運或正財報到

所以如果你也好奇自己的金錢運勢

那就跟奧斯老師一起來看看

未來三個月的金錢運勢發展吧！

＜＜直覺選一張牌＞>



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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說你可要好好把握接下來的金錢運勢，畢竟這樣的牌組多半代表的是財運良好以及金錢發展！只是這樣的財運多半代表的是正財運，因此奧斯老師會建議接下來三個月多著重在你的本業上，若是一般上班族奧斯老師會建議多加努力在事業上，有望在接下來的年度調薪得到不錯的回饋。而若是做業務性質或銷售類型工作的朋友，接下來可要更加把勁，這樣的財運機會都有機會回報在你的業績上面，另外奧斯老師也要提醒你可以留意，職場前輩的工作建議，有機會為你增加財運。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說接下來的財運就有些許破財跟過度支出的情況存在，特別的是這樣的牌組多半代表的是聚會及情緒開銷！奧斯老師會提醒接下來可能和朋友或同事的聚餐或聚會較多，讓你在金錢上有不少的支出，另外奧斯老師也建議你要留意下來的情緒花費，可能是接下來的工作或壓力較大，對於壓力的紓解，會想藉由金錢方面做發洩。當然一些還不是現階段需要的花費也要多留意一下，別因為一時的情緒或是物慾，讓自己買了些用不到的東西或是不實用的東西，這都讓自己的金錢壓力大上許多，要多留意了。

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選擇到這組牌的朋友，接下來的財運就稍嫌平淡了，畢竟這樣的牌組多半代表的是休息以及沉澱！所以在金錢運勢上面就沒有太大的起伏了，特別是在進財方面就比較平淡，而若是有想要投資或是理財的朋友，基本上也沒有賺錢或賠錢的狀況存在，當然在這樣的情況下，奧斯老師也要提醒著重守財比較保險，若是手頭比較不寬裕或是輕鬆的朋友，接下來三個月也不建議進場，繼續觀望就好。而在正財方面的金錢運勢也差不多，所以本業上的薪水起伏也不算太大，繼續保持這樣的狀況。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說接下來你的財運就還不錯，只是你的財運會比較在偏財運的部分，畢竟這樣的牌組多半代表的付出與收穫！尤其是在投資這一塊，奧斯老師會建議若是抽到這組牌的朋友，有觀望許久的投資標的或是研究已久的投資方向，接下來三個月可以準備進場投資。另外奧斯老師要提醒你接下來三個月你的金錢貴人會是女性角色，若是有投資想法也可以多和女性前輩多討論或是接下來有女性朋友帶來的投資訊息，奧斯老師也會建議你可以多加留意一下，都有挺大的機會為你帶進不少的錢財。

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