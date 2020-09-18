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【奧斯塔羅】和分手斷聯的對象能夠復合嗎？

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▲運勢 。（圖／奧斯塔羅提供）

分手後的情感
有時總放不下
但面對早已斷聯的對象
復合這事又看似無望

如果你也剛分手
和前任也早已斷聯
內心正期望著復合

那就和奧斯老師一起來看看
和分手斷聯的對象能夠復合嗎？

＜＜直覺選一張牌＞>

牌l

選擇到這組牌的朋友，要和分手對聯的前任復合，奧斯老師要說機會就比較不高，這樣的牌組多半代表的是休息及觀察！因此奧斯老師要說這對象目前對於復合的念頭就沒這麼高，但你說內心對於這段感情已經完全死心了嗎？奧斯老師反而要說這對象比較想要先休息一下再觀察一下，或許對於這段情感的未來感到迷惘對於這段感情的延伸也沒有太大的希望，也覺得兩個人不是那麼適合再繼續下去。但對於這段感情又沒有完全放下，所以目前抱持著，暫時休息再觀察看看是否還要繼續。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說面對復合這件事情，可能就不要抱持著希望，畢竟這樣的牌組多半代表的傷心與放棄！看的出來前任在面對這段結束的感情，內心好似就沒有這麼大的想法了，甚至也覺得這段關係兩人之間是不適合的，不需要再浪費彼此的時間了。雖然對於這段關係在內心中可能多少還是沒有放下，但這樣的放不下也沒有大到想要再重回這段關係裡頭了，因此奧斯老師要說若是目前的你還對於這段關係抱持著復合的想法，奧斯老師要說可能就會是比較失望的結果。

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選擇到這組牌的朋友，在面對要和前任復合的這件事情，奧斯老師要說機會就不高了，這樣的牌組多半代表的是隔閡以及結束！所以可以看的出來前任在內心中已經不太想再繼續這段感情了。而若是你目前還有再跟前任聯繫或是做出復合的想法及行動，奧斯老也要說剛好就好囉，因為這樣的牌組對於你的打擾在內心中似乎不是太開心，對於你的復合動作也覺得有點厭煩了。因此這段時間，老師會建議你多給對方點時間以及空間，不要太過打擾對方以及過問對方的生活，避免對方在內心中升起對你厭煩的感受。

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挑選到這組牌的朋友，奧斯老師要說面對復合這件事情，機會可還是有的，畢竟這樣的牌組多半代表的是情感傳遞以及環境安穩！所以可以看的出來前任對於這段感情還抱持著希望，只是需要點時間去思考兩人之間的關係，奧斯老師會建議如果你還想復合，可以適時的和對方聯繫或是嘗試關心對方的生活，讓對方感受到你的主動。若在這樣的互動過程當中，對方看到這段情感的改變或是調整，前任對於這段關係就挺願意再還來繼續延續，但記得別過度的過問對方生活，若是對方也願意回覆消息或和你聊上天及互動，再延伸這樣的互動就好了，切記別給前任壓力。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
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