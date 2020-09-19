韓國美妝大賞NO.1的氣墊粉餅　毛孔隱形、痘痘肌都能完美遮瑕

記者李薇／台北報導

氣墊粉餅深受很多愛美女孩喜歡，因為上妝方便又多功能，所以幾乎人手一塊，NARS旗下就有一顆氣墊粉餅超厲害，拿下日本最愛氣墊粉餅第一名，甚至是「韓國美妝指標大賞第一名」，可見超級厲害，這次再度推出專為亞洲肌膚推出的色號，暖銅膚色 #BARCELONA連健康膚色的女孩也可以擁有完美的妝容。

▲NARS的氣墊粉餅拿下韓國評鑑第一名。（圖／公關提供）



NARS的氣墊粉餅使用起來帶有光澤，可以呈現出女神感的光澤肌膚，加上又很持妝，難怪一上市就受到很多人的喜愛，因為裡面添加高活化果萃保濕精華，所以呈現出來的妝感自然輕薄透亮，搭配高強度聚光遮瑕因子加上透氣醒膚科技，打造均勻服貼，毛孔瑕疵隱形無蹤。

▲NARS裸光蜜粉餅也是小紅書的爆款。（圖／公關提供）



不只是氣墊粉餅，NARS旗下的「小白餅」裸光蜜粉餅也是在小紅書爆款的單品，因為質地相當細膩，而且透明的粉底一點都不會讓肌膚看起來厚粉，所以很多人都會拿來當作定妝的最後一步，裡面擁有聚光複合物可以隱藏細紋與毛孔，打造磨皮感的肌膚。

▲碧麗妃粉餅也很遮瑕。（圖／公關提供）



主打霧面感的氣墊粉餅，像是碧麗妃的極喚精靈療癒光粉餅，精華液粉末製法富含雙重玻尿酸的精華液均勻包覆每顆粉末，完美修飾因毛孔粗大、粗糙而紊亂的膚質，同時搭配好氣色粉末、療癒光補正效果，可以自動補正暗沉黃肌、泛紅膚色，為女孩打造如蘋果光的自然紅潤。

▲PONY EFFECT全能小金餅非常持妝。（圖／公關提供）



PONY EFFECT的「超全能小金餅」粉體內含控油粉末，增添印加果籽油，可於肌膚表面形成保水膜，防止水分流失，修復乾性皮膚，不只養皮不致痘，還對油性或痘痘肌膚很友善，吸收過多的汗水和皮脂，使用後可使妝感清爽不易泛油光。