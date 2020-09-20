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感情路總是不順？有這4個特質也許你本身就「適合單身」

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@couple、@minimalstreerstyle

撇除母胎單身可能有眾多原因之外，如果總是無法擁有一段長遠的感情，分手後許久也沒有想戀愛的心情，甚至是有過可以單身過一輩子也不厭惡的想法，再加上以下幾個特質的話，也許你本身就是個「適合單身」的人。

▲couple。（圖／翻攝自IG）

＃太懶惰

太過於懶惰的人就連自己的事情都懶得處理了，更不用說付出多餘的心力去追求對方、照顧對方，懶惰更會使人杜絕認識新對象的機會，懶得交新朋友、懶得社交、懶得去經營與別人的感情，久而久之生活只剩自己，不願意踏出舒適圈。

＃不接受好意、不欠人情

其實大部分的感情一開始都是建立在互相幫忙、互相欠人情之上，總有人先釋出好意，另一方接受後再以別的行動回覆。但是有些人真的就是完全不願意接受別人的好意，不喜歡欠別人人情或任何東西，即使是對於他人的熱切追求，多半是想也沒想，就先一概都拒絕掉。

▲couple。（圖／翻攝自IG）

＃太愛好自由

戀愛是兩個人的事，雖然互相體諒對方是基本，但是要說戀愛時能完全的自由是不可能的，如果一個人渴望的自由，大過於另一半所能給予的空間，硬是要談戀愛只會造成兩敗俱傷。

＃工作起來可以沒日沒夜

每個人的人生階段都有不同的安排，也許在目前，你眼裡只有事業，一進入狀況甚至可以沒日沒夜的工作，那表示現在的生活並不需要愛情滋潤，若是真的沒有遇到讓自己無法自拔的對象，就算只有工作也能活得很開心，反而感到省時省力，無事一身輕。

▲couple。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

男女, 感情, 不適合談戀愛, 適合單身
fashion.net

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