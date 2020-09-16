防曬乳不是係數高等於好！皮膚科醫師曝「3大挑選準則」

▲防曬品不是係數高就等於好，皮膚科醫師建議可從3個指標來挑選。(圖／翻攝IG@ahc.official、@2m_ariel)

記者張毓容／綜合報導

做好防曬不僅能避免肌膚曬黑、曬出斑點，更是防止肌膚老化的最大關鍵，因而防曬不僅僅是夏季的事，一年四季都很重要。但不少人對於防曬要怎麼挑、哪種類型的防曬比較好等問題還是一知半解，美麗線時尚診所副院長 溫曉雯醫師就建議，在挑選防曬品時可從3大指標來看，找到自己適用的防曬品，防曬才不會只是淪於擦心安的。

▲防曬不用一昧追求高係數，可依生活習性做調整。(圖／翻攝IG@1993kg)



1.合適的防曬係數



第一個是從防曬係數來挑。如果要從事戶外活動，一定要用SPF50/PA 4＋以上才夠，但如果不是一直待在在戶外，接觸陽光的時間不長，那麼SPF20～30/PA 3＋的防曬係數防曬品就夠了。

2.防曬劑型的選擇



以防曬原理來說，防曬產品有分為物理性跟化學性。物理性防曬主要是添加氧化鋅、二氧化鈦，覆蓋在肌膚表面以反射紫外線，較不會刺激皮膚，但容易顯得厚重、泛白或較不透氣之感；而化學性防曬則是先吸收紫外線再中和，質地比較輕透，但肌膚較敏弱的人可能會有引發敏感的狀況。

而目前市面上大部分的防曬品是物理和化學防曬兼具，一般人使用不會有太大問題，但如果是敏感性肌膚，就建議使用單純物理性防曬，可減低肌膚產生刺激感和不適的機率。

▲尤其容易出油、易冒粉絲痘痘的人，可盡量挑選質地清爽的防曬品。(圖／翻攝IG@goodal_official)



3.質地清爽度



以質地來說，通常添加的防曬成分濃度越高，質地上可能更厚重。在天氣炎熱潮濕的台灣，容易對油性或粉刺痘痘肌造成負擔，所以可盡量挑選質地輕透、不要太黏膩的產品，避免肌膚出油。

▲初時肌 極效羽感防曬精華，SPF50/★★★★，40ml，NT$980。



高人氣MIT品牌初時肌新推出「極效羽感防曬精華」，運用智慧親膚科技打造清爽的水感清透質感，添加旱地鼠尾草、洋甘菊、積雪草萃取、ProRenew益生菌等4大曬後修護精華，可長效補水、抗氧化、抗老，並提升肌膚保護力，幫助舒緩曬後傷害，且不含酒精、礦物油、Paraben，溫和不刺激，各種膚質都適用。

尤其最受網友好評的就是質地清透不黏膩，妝前使用不厚重也不會起屑卡粉，就連油皮人都大推不爆油。

▲Sisley Sunleÿa G.E.抗皺活膚防曬精華SPF 50+，50ml，NT$7,800。



輕盈柔滑的質地可快速融入肌膚中，獨特高效防曬護理配方中含有抗老複合物，防禦對抗紫外線的同時幫助延緩肌膚皺紋、細紋形成，使肌膚緊緻。

▲ORBIS 極緻抗陽防曬露，SPF50+/PA++++，40ml，NT$620。



頂標17%氧化鋅偏物理性防曬，有效隔絕紫外線，水狀質地透明無色不泛白，添加3種保濕成分，補擦也不會乾燥。

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