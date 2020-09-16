你可能不知道的7個「減肥冷知識」　第一條超多人都做錯！

▲減肥除了少吃多動，還有很多「冷知識」能幫助你提升瘦身效果。（圖／翻攝IG@euddeume_）

編輯／Amanda

關於減肥，除了管住嘴邁開腿、製造熱量缺口，其實還有很多對於減脂瘦身有著不小影響的「冷知識」，可能很多人都不知道，像是以下7件事快點記起來，不要再做錯，讓你的瘦身效果更提升。

▲先做有氧運動，易使後續做健身訓練效果大打折。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）



1.最好先做無氧再做有氧



想讓健身運動效果更有效，最好先進行重量訓練或功能性訓練等無氧運動，再做有氧運動。因為先做有氧運動，容易讓力量和體力都大幅下降，之後做無氧訓練的效果就會大打折扣。

像是先做45～60分鐘的重訓，再進行25～35分鐘有氧運動，這樣的搭配是比較適合大多數一般人的健身強度。

2.多吃肉也能助減肥



吃肉減肥是有效、可行的，但注意要是低脂肉類。因為蛋白質飽腹效果好，可避免食慾暴增，且高蛋白飲食的「攝食產熱效應（Thermic Effect of Food，TEF）」效果較好，進而加速代謝。所以減脂時更要增加蛋白質攝取量，以幫助身體恢復及促進熱效應，並減少肌肉流失，避免基礎代謝率下降。

3.不要空腹做有氧運動



空腹做有氧運動是適合職業級健身、運動員的方式，一般人尤其不要早上空腹有氧，容易頭暈不舒服，至少先吃根香蕉或是早餐後1小時再做有氧運動。

▲牛奶的營養需要脂肪才能有效被吸收，喝脫脂牛奶不如不喝。（圖／翻攝IG@laneige_kr）



4.別喝脫脂牛奶



有些人減肥會刻意把牛奶換成脫脂牛奶，但牛奶的營養需要脂肪幫助才能有效被吸收，所以喝脫脂牛奶不如別喝。另外要注意，全脂牛奶脂肪含量較高，喝全脂牛奶的話要注意飲用量。

5.奶昔代餐不健康又易反彈



蛋白奶昔也是不少人會嘗試的減肥方式，雖然看似方便，但喝奶昔代餐減肥，非常容易陷入營養不良，且常會伴隨著極大程度的復胖反彈，跟直接禁食、節食差不多。

▲比起體重，體脂和肌肉含量更能反應出體態。（圖／翻攝IG@euddeume_）



6.體脂和骨骼肌率比體重更重要



開始健身、做重訓的人，比起BMI值或體重，其實體脂和骨骼肌率（骨骼肌含量）才是應該關注的數值。男性體脂的正常範圍在15%～20％，女生則是18%～26%左右，持續利用飲食和抗阻訓練提高肌肉含量、降低體脂，讓體脂可以維持在正常範圍內，比起一昧追求很低的體重，體態看起來反而會更好。

7.只靠跑步無法長久瘦身



只靠跑步無法長久地健康減肥，就算天天跑也一樣，想要有效減肥且不復胖，需要減脂＋增肌兩方面都做到，也就是需要有氧運動搭配無氧抗阻訓練。

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