謝欣穎纖細身材藏秘密　「睡前一招」養出女神腿

▲謝欣穎的纖細身材，靠日常習慣養出來。（圖／翻攝自IG/nikki_hsieh）

編輯 / Lily

演活電影《怪胎》中的陳靜，原來現在瘦到不行的謝欣穎也曾圓潤過，甚至曾一度體重直逼50kg，靠著飲食慢慢瘦回來，發憤運動練出漂亮曲線和二頭肌，一起來看看她做了哪些努力？

在 Instagram 查看這則貼文 欣穎 謝（@nikki_hsieh）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 20 日 下午 8:43 張貼

晚上不吃澱粉

謝欣穎曾分享，她不靠挨餓減重，三餐照常吃，把澱粉放在早、午餐吃，晚餐只會吃魚肉或是沙拉，補充優良蛋白質和適量的纖維質，幫助腸胃蠕動，進一步帶動體內新陳代謝。

在 Instagram 查看這則貼文 欣穎 謝（@nikki_hsieh）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 3 日 上午 2:28 張貼

黑豆水「消水腫」

許多女星減重都靠喝水，謝欣穎每天一定會喝到2000cc起跳，幫助體內新陳代謝，她分享多喝水也能讓肌膚變得透亮透亮，除了水，她也會喝黑豆水幫助去除水腫，先把黑豆放在平底鍋上煎，等皮裂開後放涼，取一兩匙，放進保溫壺裡加熱水，有時候早晨的水腫就靠它們幫助「放水」，當水腫消了，視覺也跟著變瘦了。

自製優格當點心

偶爾嘴饞的時候，他會自製水果優格當作點心，將水果切丁後，加入雜糧、麥片和果乾等配料，搭配無糖優格就能放心吃。別小看水果優格，吃進肚裡能帶來滿滿飽足感，有時想換換口味的時候，也會將優格當作一餐吃。

在 Instagram 查看這則貼文 欣穎 謝（@nikki_hsieh）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 26 日 上午 7:39 張貼

睡前一定穿美腿襪

平時總是包緊緊的她，其實有一雙勻稱美腿，除了一周3次的瑜珈習慣外，平時也會玩滑板、騎腳踏車幫助維持體態。她曾公開分享過私藏的美腿秘訣，就是洗澡擦完乳液後，一定會穿上美腿襪再去睡覺，起床後雙腿變輕盈且不水腫，連腿部肌膚也會變得柔嫩，可說是一舉兩得。

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