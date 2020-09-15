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蔡康永一句道破愛情：幸福感的標準，是能對不喜歡的事情說不要

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▲▼字字入心！盤點蔡康永愛情金句。（圖／翻攝自蔡康永IG）

▲蔡康永對愛情總有另類見解。（圖／翻攝自IG/kangyongcai）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

言詞溫暖卻犀利的蔡康永，每回說出的話總能給人當頭棒喝，他的愛情語錄更是不少女生的座右銘，一年又過了3/4，若你仍在情海浮沉，聽聽蔡康永的愛情雞湯，給正在在愛的、錯愛的、想再愛的你。

人生何必如初見， 但求相看兩不厭。

我並沒有喜歡哪一種類型的人。如果我喜歡你，我喜歡的就只是你。

戀愛的紀念物，從來就不是那些你送給我的手錶和項鍊,，甚至也不是那些甜蜜的短信和合照。戀愛最珍貴的紀念物，是你留在我身上的，如同河川留給地形的，那些你對我，造成的改變。

你那時發給我的短信，我一直留著沒有刪除，因為我還是需要一點證據，證明即使是你，也有過那麼愛我的時候。

有些人我們把他留在回憶裡，是為了要藉由他們來懷念當時的自己。

在愛情裡面，你竭盡所能地付出，有時只會換來竭盡所能的嫌棄。

有時候，在戀情都已經結束了很久以後，我們才漸漸醒悟原來那時候我們愛那個人的方式，錯了。然後，我們就忽然很想把那個人找回來，重新再愛一遍。

你要把你的未來，全部通通交給他。你這是愛？還是懶？

除非那人，可以使你比單身時過得更好，不然何必為了那人脫離單身。

要分手就分手吧，不用說什麼你配不上我這種話，我們又不是手機和充電器。

如果想念你，他會找； 如果想要你，他會說； 如果在乎你，他會真情流露； 如果這些都沒發生，那麼他就不勞你費心了。

不戀愛，不會死，但，愛了，就會活過來。

幸福感的一個標準，是可不可以常常保持對不喜歡的事情說不要。

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關鍵字：

蔡康永, 金句, 愛情
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