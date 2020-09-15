星巴克秋季「人魚女神杯」浪漫登場！　貓咪蛋糕、巧克力薄餅罪惡破表

▲星巴克秋季杯款以美麗的「Siren女神」展開 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／ 台北報導

又到了時序入秋，連鎖咖啡星巴克的最新杯款就以美麗的「Siren女神」為靈感，運用經典的海洋藍綠色、粉色為主色調，加上魚尾以及耀眼貝殼注入生活器皿中。當然在收集新杯款的同時，也同步推出新餐點，包括貓咪造型的「貓咪榛果巧克力蛋糕」、「香蕉巧克力薄餅」等，即將在9月16日開賣，粉絲們手刀衝起來！

▲（依序）魚尾貝殼馬克杯，650元；閃耀貝殼把手玻璃杯，650元；人魚魅力馬克杯，600元 。（圖／品牌提供）

星巴克此次杯款終於以Siren女神為主角展開，放眼望去一片清新的水藍色十分療癒，提供馬克杯、玻璃杯、不鏽鋼杯款等品項，像是魚尾貝殼馬克杯以立體的人魚尾巴造型點綴杯蓋，而手柄處則化作耀眼的金色貝殼，搭配上海波浪一般的紋理，讓人心曠神怡。另也有運用湖水綠、深海藍貝殼打造的復古女神馬克杯，或是閃耀鱗片杯款，在簡約的同時散發神秘感；萬眾矚目的隨身杯部分，同樣是貝殼與人魚缺一不可，攜帶出門就好像女神在海洋中遨遊一樣，容量從8OZ至16OZ相當齊全。

▲（依序）人魚故事不鏽鋼杯，售價$900；女神貝殼不鏽鋼杯 ，售價$1,050；貝殼造型零錢包，售價$400 ；貝殼輕巧收納提袋，售價$480。（圖／品牌提供）

咖啡糕點也推出新款，推的秋季綜合咖啡豆，以細微的香料味、可可味以及精緻的草本味，酸度適中且醇度厚重。糕點部分則有「焙茶巧克力塔」，於巧克力塔皮中夾入一層擂茶海綿蛋糕，散發茶香又帶有巧克力尾韻；還有法式薄餅皮包著濃郁巧克力與新鮮香蕉，濃郁十足的「香蕉巧克力薄餅」；另也推出可愛貓咪造型的「貓咪榛果巧克力蛋糕」，內裡滑順的榛果巧克力慕斯，搭配巧克力海綿蛋糕，視覺與味覺都是完美享受。

▲（依序） 焙茶巧克力塔$120；香蕉巧克力薄餅$120；貓咪榛果巧克力蛋糕$130。（圖／品牌提供）

與此同時，黑浮餐飲集團的「奎克咖啡」也推出即日起至9月30日，憑學生證即可享有招牌商品「烏克力力」買一送一的優惠，單品以濃郁巧克力冰沙製作，再加上義美「黑可可巧克力酥片」點綴味蕾層次，一口咬下簡直是罪惡享受，連續17天的優惠讓消費者一次喝個夠。