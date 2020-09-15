高圓圓產後最狂復出！40歲媽咪也能與超模貝拉哈蒂德並列C位

記者王則絲／台北報導

大陸女星高圓圓與趙又廷結婚之後於去年生下一位女兒，如今已經40歲的高圓圓頂著媽媽的身份開始漸漸回歸，而近日她於官方微博上正式宣布成為美國時尚品牌Michael Kors的「全球代言人」，與23歲的超模貝拉哈蒂德並列代言人C位，可謂產後最狂的復出，華麗回歸。

▲高圓圓宣布接下Michael Kors全球代言人身份。（圖／翻攝自微博、品牌提供）

高圓圓於2014年與趙又廷結婚之後，重心轉往家庭居多，公開行程相對減少，在孩子滿一歲後開始漸漸有復出動作，而這次宣布成為Michael Kors全球代言人，可說是為回歸之路揭開最華麗的序幕，其主演電影《風林火山》也預計於2021年上映。

高圓圓在Michael Kors秋冬最新形象中亮相，穿著氣勢的長大衣搭配同色新包款，展現獨有的高雅氣質，完全看不出歲月的凍齡臉蛋也是一大焦點，隨著官方形象陸續釋出，粉絲們也為高圓圓感到激動開心，紛紛讚嘆：「恭喜女神」、「優雅是與生俱來」、「MK太有眼光了！」高圓圓則於微博上公開表示：「和MK的攜手，也是和自己的重新相遇。今天開始，我們一起優雅啟航。」

▲高圓圓。（圖／翻攝自微博）

說到Michael Kors近期的廣告，大家腦中應該都會自動浮現超模貝拉哈蒂德的臉吧？同樣身為全球代言人的貝拉哈蒂德幾乎已佔據所有官方IG版面，一幅幅形象大片都美翻眾人，如今品牌加入新血高圓圓，與人氣超模並列代言人身份，兩人完全不一樣的風格，令人期待接下來會激盪出什麼火花。

▲貝拉哈蒂德同為Michael Kors全球代言人。（圖／翻攝自IG@michaelkors）



►高圓圓與迪麗熱巴撞衫太精彩！「差12歲」都穿Jason Wu比美

►昆凌與「唐綺陽」撞髮臉小到快不見 晉升COACH寵兒強力帶貨