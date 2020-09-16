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認人有障礙！過目必忘「臉盲症」星座Top 3 　射手粗線條才第二

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▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲記性超差的「臉盲症星座」Top 3 ，至少見面三次以上才能完整記住一個人的長相。（圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

總感覺上了年紀，健忘的特性也加劇不少，除了擁有過目就忘的金魚腦之外，不少人更是「臉盲症患者」，見過一次面不夠，至少三次以上才能完整記住一個人的長相，堪稱金魚界的第一把交椅，現在就揭曉記性超差，「臉盲症星座」Top 3，競爭相當激烈，看看你上榜沒？

Top 3 天秤座

天秤座的健忘其實要看地方，他們會選擇記住自己覺得重要的事情，至於生活中芝麻綠豆的小事，就可以完全不動腦子，能放到多空就有多空，所以每到新的環境，天秤座的一大困難點就是認人，會發現他們總是習慣和自己熟悉的朋友交流，因為一旦遇到新人，就會完全臉盲，記不住長相也罷，下次見面又好像初次見面一樣十分尷尬。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 射手座

射手座之所以臉盲加上金魚腦，都是因為神經太大條，根本沒有什麼事情能讓他們走心，久而久之就變成沒心沒肺活著。換句話說，要讓射手打從心底在乎一個人真的很難，他們非常不喜歡把真心攤在陽光下，所以寧可用健忘與無所謂的態度去面對外界，才是最好的保護色。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 處女座

處女座看似對任何事情都很擅長，其實最大的弱點就是記憶力，雖然處女深知自己的金魚腦已經到了無可救藥的地步，但是每每遇到新面孔，仍是沒辦法好好記下，他們會把心思放在工作上，相較之下交友的確是硬傷，聰明的是，處女就算忘記人名也會裝作沒忘記，彌補得恰到好處。

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關鍵字：

星座, 運勢, 生活, 記性, 金魚腦, 臉盲, 天秤座, 處女座, 射手座
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