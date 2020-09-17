對於未來充滿茫然嗎？翻張牌告訴妳現在的方向是正確的嗎？

文／柯夢波丹 圖／生命潛能出版社 大天使神諭占卜卡

人生方向會經歷茫然的時候，正在這樣的過程時，代表著正是時候可以停下來重新整理、沈思的時刻，這是一個美好的時光，別忽略生命中需要有這樣的過程，來讓自己可以成熟、蛻變。

首先在心中默念一次問題，然後依直覺選張牌（可複選）



選好了嗎？我們來解牌吧！

1.領導力

大天使加百列－『是承擔起你的領導力與地位的時候，充滿愛地引導其他人』

妳的方向開始朝著如何管裡自己或人們的時候，不再只是千篇一律的做著原本的工作內容或生活，其實你的內在有許多想法，充滿了主見和有力的觀點，只是現在妳沒有自信，擔心是否能力足夠可以勝任領導管理層面。

但妳該是時候把焦點放在『能夠如何服務、支持他人』的層面了，那麼之後妳會有很大的進展，並且讓生命的視野完全不同，妳將發現只是停留在想像只是讓恐懼滋生，當願意離開舒適圈，卻會提升內外的安全感。

2.鍾愛的人

大天使夏彌爾－『我正協助妳靈性上的靈魂伴侶關係』

在開頭已經很清楚的知道，妳接下來的方向是關於親密關係的創造與建立，如果妳是單身，那麼現在並不是要一直去認識不同的人的時候，反而是把焦點放在自己想要提升的部分，首先妳要提升的是自己生活的品質，與愛自己，例如願意改變生活習慣，或是開始進修興趣等等，自然而然那個人將會出現。

如果妳已有伴侶，這張天使卡的出現，代表著在伴侶相處時如何心有靈犀，首先的要件是接納彼此的不同，而非要對方改成妳認為對的或安心的方式，那麼兩人的關係反而會變得更為緊密，並開始對自己有更深一層的了解，這也代表著，對妳對伴侶也有更深層的理解。

3.走出戶外

大天使約菲爾－『走出戶外，呼吸新鮮空氣，與大自然連結，釋放壓力，重新獲得全新的創意。』

妳接下來的方向，可不是繼續忙碌著工作，或是累的回到家攤著的生活，而是要把焦點放在大自然的生活上，你非常需要走出戶外，呼吸新鮮的空氣，而不是繼續在室內吹著冷氣，就算只是去到公園散散步都是很好的開始。

去戶外走走，最重要的是妳要重新轉換自己的能量，這會使妳恢復精神，重拾對生活的熱情，如果妳已經有個計畫，是要搬到大自然的地方居住，那麼更會展開妳的運途，加速生命的進展，一但妳習慣去戶外走走，許多靈感和創意將會回到生活之中。

4.來自天堂的問候

大天使愛瑟瑞爾－『在天堂，妳所愛的人過得安好。放下擔憂，並感覺他們愛的祝福。』

愛瑟瑞爾大天使其中一個掌管內容，是關於『死亡』，死亡是每個人的必經旅程，死亡也代表著一種已過去的讓它過去，該放下的要放下了，很有可能妳的生命中確實有很親密的人已離開人世，妳的內心還無法接受，因此選到這張牌卡的方向，代表著真正接受此人肉體的離去，但愛妳的心依然在妳心中留存。

如果妳並非身邊有人離世，那麼妳的方向是關於，去放下一直緊抓不放的想法與執著，讓那些行不通的執念離去，那麼才會感受到自由、放鬆，當這樣做時，並不會有人真的離妳而去，但當妳緊抓不放時，才會造成別人無法接近。

5.教與學

大天使薩基爾－『保持開放的心，學習的觀點，然後將這些觀點教導給其他人』

妳可能發現，自己已經無法一直帶著舊有的知識，來去面對新環境的種種變化了，這代表著該是時候，讓自己開始學習新的知識，這是一張與進修、學習、分享的牌卡，當妳願意接納新的知識進入到自己生命中時，或許有些新知識與過去生命觀點有著不同認知，讓妳一開始難以消化。

但繼續保持學習的態度，漸漸地妳會成為一個分享知識的人，或是面對一些生命課題時，能夠保持高度的敞開和接納，那麼不只是培養了興趣，也會開始累積經驗，漸漸整合成內在的智慧。

6.富足

大天使亞列爾－『當妳追隨直覺，使妳的夢想成真時，妳的物質所需都會得到滿足。』

有個心理狀態是這樣：如果賺錢只是為了經濟，那麼漸漸的會失去生命的方向，只是日復一日的過日子。但當妳是願意運用在賺錢的過程中，是為了興趣和讓妳生命充滿熱情，熱愛妳正在做的事，並讓物質生活是穩定的。

那麼妳的方向就很明確了，關於內在豐盛的自我價值，外在的富足都會同時提升，別把焦點放在擔憂上，因為擔憂的想法是無法處理完的，因為總是會在冒出來，但當妳把方向放在熱愛的事情上，並由此賺到金錢，那麼是很愉悅的，『擇你所愛，愛你所擇』。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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