烤肉食材一鍵打包！海陸大餐、整組牛肉超殺999元　快速解決備料難題

記者李薇／綜合報導

每天都要上班工作佔去所有時間，不可能上菜市場，回到家也只想放空懶得去超市，要買到新鮮的好食材，想到就麻煩，中秋節烤肉趴將至，出門買還要想怎麼搭配食物太燒腦，那就上網訂購吧！購物網站「Her和她」提供超多生鮮魚、肉組合，喜歡豬、牛或海陸，都幫你配好好，想加點別的也有單樣選擇，只要在家坐等就有新鮮食材送上門，真的是福音。

海陸牛超值烤肉組，3至4人份

▲愛上新鮮海陸牛綜合烤肉組，3至4人份，原價2076元，特價999元。點我購買。

海陸通包讓烤肉趴超滿足，包含霜降牛排、烤肉片、梅花豬肉、去骨雞腿排，一次可以吃到3種肉類，搭配白蝦、一夜干，有肉有海鮮，變化度相當高，絕對能滿足所有人的味蕾。

超人氣牛肉烤肉組，3至4人份

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牛肉在烤網上滋滋作響，看看那迷人的油花，愛吃牛的網友必選這組，包含澳洲特級穀飼奧汀牛燒烤片1盒、澳洲穀飼奧汀牛霜降牛排兩盒、超值老饕霜降骰子牛肉兩包，每個部位都能吃到，是牛肉控的天堂，搭配烤肉醬或灑一點海鹽，簡直就是人間饗宴。

海陸豬超值烤肉組，3至4人份

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喜歡慢烤海鮮的網友選這組準沒錯，白蝦、天使軟絲、帶殼牡蠣、補充滿滿的大海能量，以及鮮甜香氣，搭配豬里肌、梅花豬肉跟雞腿丁，放上烤肉架、等著大快朵頤。