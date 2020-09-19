男人第一眼會看女人的5個部位排行　顏值排第二、第一名占有欲超強

▲激起男人占有欲的5個部位。（圖／Instagram@wanna._、@lxxseyoung）



文／柯夢波丹

Angels們最愛研究的就是「男人究竟到底是在想什麼？」，今天COSMO Angel就要來替妳解答妳眾多疑問中的其中一項問題：「男人第一眼注意到女人的部位是哪邊？」，千萬不要再隨便亂猜了！

第五名：腰



一到夏天，健身房都會突然多了一大票女生參加健身課程，就為了能夠在夏天穿上短身小背心，展露自己的小蠻腰，因為男生對於有纖柔腰身的女生會有一種可以一臂抱緊的感覺，滿足大男人心理。

保養How To：腰部絕對是每個Angel最想瘦卻也最難瘦的部位之一，想要纖纖細要其實並不難，只要在飲食上稍稍調整一下即可，Angels只要在晚上吃飯時盡量攝取少量的澱粉即可，因為人體在晚上時代謝下降，食用太多澱粉會導致身體分泌太多胰島素，胰島素的功效就是促進脂肪的合成，在加上代謝下降，脂肪就容易囤積在我們的腰部。

在 Instagram 查看這則貼文 이세영（@lxxseyoung）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 30 日 下午 8:40 張貼

第四名：屁股



近年來，蜜桃臀超夯，大家都偏愛圓潤豐滿的臀部線條，以男人的想法來說，每當有肌膚之親時，雙手沿著女人的臀部，由上而下，由外而內滑動，滑想女人的身體底部是最享受的，所以女人的臀部越翹越能激起他們的原始慾望。

保養How To：Angels們最常面對的臀部問題就是臀部肌膚暗沈，因為臀部肌膚容易和衣物產生摩擦，而長期坐著承受壓力，身體為了保護皮膚免受到刺激，角質層會自動增厚，導致臀部肌膚變得暗沉且粗糙，除此之外，內褲的材質和鬆緊也都會影響臀部暗沈的問題，建議穿著適當大小的尺寸內褲和挑選棉質材料的內褲才能避免這些情況的發生。

在 Instagram 查看這則貼文 이세영（@lxxseyoung）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 23 日 下午 9:59 張貼

第三名：胸



在日常生活中，不難發現男人總是會不自然地聚焦在女生的胸部，特別是對身材匀稱，胸部豐滿的女生，總會忍不住多看兩眼。其實這都是先天性本能所驅使的行為，女人若隱若現的事業線，能直接刺激男人的感官大腦，引發出各種幻想與衝動，輪廓、形狀，甚至是摸上手的感覺！雄性激素迅速蔓延全身，渴望接近的潛意識，理所當然地成為男人把目光鎖在胸前的原因。

保養How To：不論小胸還是大胸，胸部的保養絕對不會因為大小而有所差別，胸部問題除了外擴就是垂的問題，想要改善這些問題，就先入手適合自己的一套內衣吧，剛剛好適合自己胸型的內衣絕對是必要除了避免胸部垂垂之外，還能靠機能型內衣養出漂亮堅挺的胸型，也可以避面掉外擴副乳的問題；除此之外，想要平時也可以多攝取大豆、乳類和花生、杏仁、核桃等堅果類的時候，增加維他命E的吸收，都能保持胸部一碰就愛上的彈性。

▲男人都愛看漂亮的女生。（圖／Getty Images）



第二名：外貌



不論妳是否承認自己是外貌協會的一員，都無法否認，對於從未謀面過的人，往往是先從對方外表來判斷其背景、性格，畢竟在那一瞬時間，只有外表能幫助妳獲取到更多的資訊。男人也一樣，男人愛看漂亮的女生，除了與生俱來的異性相吸引之外，還有就是自身的好奇心，那種想嘗試新鮮感，對於陌生人的探索慾。根據《英國皇家學會生物學學報》，男人在凝視美女的臉部時，會觸動大腦的「滿足中樞」，而這種快感就等於賺了大錢或吃了美食一樣，為了尋找這種滿足感，外貌對於男生來說便成為了看女生必定注意的第二名。

保養How To：現在夏天快到了，Angels最常遇到的問題就是臉上油亮亮妝容溶妝的問題，但其實只要稍稍改變一下步驟，妝容一樣可以超持久！持久的妝容，就像建築一樣，就算是出油量暴增的夏天，該有的妝前保濕和隔離一樣也都不能少，在上完隔離後，可以先在臉輕刷上一層薄透的蜜粉，不但可以讓保濕和隔離更持效，也可以減少粉底的用量，降低溶妝的機會。

▲激起男人慾望的部位第一名。（圖／達志示意圖）



第一名：腿



是的！你沒有看錯，男生最愛看女生的部位，不是胸部、也不是外貌，而是腿！一雙白皙的大腿、纖細的小腿，是女人的身體中性韻味最濃的器官，很容易讓男人怦然心動，浮想聯翩，腿愈長愈有青春洋溢的氣息，愈會激起男人的占有慾望！

保養How To：夏天就是露出白皙纖細雙腿的季節啊！腿部最讓人煩惱的問題就是雙腿暗沈的問題了，想要腿部暗沈的問題，最好的時間點就是在洗完澡後，可以在替腿部去掉老舊角質，接著使用美體油加強雙腿滋潤，改善Angels們最擔心的暗沉問題，而在日常使用完化妝棉或是面膜後，也別急著丟，可以敷在膝蓋暗沈處，最後在用化妝棉畫圓擦拭，也能幫助去除角質堆積，養出亮白的美腿！

COSMO Angel推薦：Nuxe 梨可詩 全效晶亮精華油，100ml，NT$1800元

▲（圖／NUXE）



這款Nuxe的經典明星護理油產品，具有獨特的香氣和感受，促進肌膚修護的功能，僅需要一個步驟就可以同時滋潤、修護，完美呵護臉部、身體及頭髮，讓肌膚柔軟、光滑、充滿亮澤彈性，散發微妙香氛，成分內函30%的珍貴植物油，具親脂性易於滲入肌膚，更蘊含磷脂及抗氧化配方的維他命E，減少肌膚的水分散失，有效淡化細紋及暗沉，讓肌膚柔滑細緻，除此之外也揉合香水的特性，具有前味及中味，令其香味因時間不同而展現多樣貌的完美女人香。

COSMO Angel推薦：L'occitane 歐舒丹 純境之光金燦美體乳，250ml，NT$1280元

▲（圖／L'OCCITANE）

絲絨般細緻柔滑質地，蘊含薰衣草精華油、蜂蜜、乳油木精萃與向日葵籽油，有效柔潤保濕、滋養身體每一吋肌膚，使用後膚觸更加柔滑彈潤，肌膚彷彿閃耀著和煦金色夕陽般的璀璨光芒，舒心溫暖香調令人時時刻刻縈繞在普羅旺斯夕陽迷人溫暖氣息的愉悅氛圍中。

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▲（圖／SISLEY）

全新配方的緊實美胸霜，延續植物美容學的堅持，打造全新植物緊實複合配方能提供持久拉提緊實效果，並加強滋養保濕成分，能立即拉提胸部曲線，細緻胸線肩帶肌膚，透過緊緻、提拉、水嫩三階段作用從肩部肌部往下延伸到前胸與乳房加強保養，是一款全方位的美胸保養品！

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▲（圖／The Body Shop）



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▲（圖／ORIGINS品木宣言）

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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