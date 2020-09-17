世上最好用的護唇膏來了！一條才248元　連「海溝唇紋」都能撫平

▲理膚寶水全面修護潤唇膏，7.5g，原價350元，特價248元。點我購買。（圖／Her、Pexels）

記者李薇／綜合報導

護唇膏是很多人身上不能少的小物，網路上像是DHC、小蜜緹、雅頓的護唇膏，都是網友討論榜上有名，還有一支小白管也爆紅，就是理膚寶水的全面修復潤唇膏，被網友譽為是「世界上最好用的護唇膏」，連嘴唇的「海溝」都可以修護填平。

▲理膚寶水全面修復潤唇膏很受歡迎。（圖／oiseaudecire IG）

有網友在《美妝公社》分享，自己因為感冒都用嘴巴呼吸，過於乾燥讓嘴唇裂開一條「馬里雅納海溝」，除了大爆血之外，還有一大堆角質死皮，「以前裂那麼深，大概要連續一個星期狂塗護唇膏，才會不那麼痛」，自從用了理膚寶水的全面修復潤唇膏之後，傷口很快就好了，也不會疼痛。

不只是修護效果超群，理膚寶水全面修復潤唇膏使用時不會感到很油、黏膩，而且沒有味道也沒有厚重感，能夠深層修護，即便拿衛生紙直接擦掉測試，雙唇也不會立刻變得乾癟，輕盈又滋潤，是拯救乾裂唇的第一把交椅，無論男女老少皆適合，即便唇部膚質敏感也不用擔心過敏。

▲唇部保養很重要。（圖／Pexels）

理膚寶水全面修復潤唇膏含有5%維生素原B5、雪亞脂及蜜蠟，可以幫助強化肌膚屏障，同時修護、滋潤雙唇，並且填補唇部乾燥裂痕，重現細緻水嫩的膚況，也含有法國小鎮理膚寶水的溫泉水，能舒緩並保護肌膚，甘油則能長效保濕，看似簡單的潤唇膏其實一點都不簡單。

購物網站「Her和她」推出「理膚寶水全面修復潤唇膏」，7.5ml，原價350元、特價248元，等於下殺7折，相當優惠，特價限時24小時，一定要把握，另外新加入會員「Her和她」還可以領取購物金，直接折抵，記得入會，購物更划算。

▲理膚寶水全面修復潤唇膏，7.5ml，原價350元、特價248元。點我購買。