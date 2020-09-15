fb ig video ETtoday search mobile

莊凱勛搶當第一人！戴限量伯爵陀飛輪逛古董時計展　曝演員心聲

>

▲莊凱勛搶逛伯爵古董時計風華展，對「信函錶」特別有共鳴。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

金鐘影帝莊凱勛今（15日）獲邀出席伯爵（PIAGET）所舉辦的《Artist of Secret Time——演繹時間奧秘的藝術家》經典時計風華展，在展出的古董錶中看到這只金質「信函錶」特別有感觸，從前年農曆年後就沒有休息過的莊凱勛感慨道：「演員一年有270天在扮演，做自己的時間只有90天左右，所以我好想要用這信函錶把時間收藏起來。」

▲莊凱勛PIAGET古董時計展。（圖／品牌提供）

▲莊凱勛為全球第一人配戴上最新PIAGET Polo Emperador系列自動上鍊鏤空超薄飛行陀飛輪腕錶錶款。（圖／品牌提供，以下同）

莊凱勛今日手上配戴全球限量8只的最新PIAGET Polo Emperador系列自動上鍊鏤空超薄飛行陀飛輪腕錶，搭以 18K玫瑰金鑽石戒指、手鐲與胸針帥氣現身，自在的擺拍、秀錶似乎對於出席時尚場合已駕輕就熟。

這次伯爵在展出古董錶之餘，也同步發表《Watches & Wonders鐘錶與奇蹟》第二波全新腕錶，共推出五款珍品腕錶，以切割藍寶石、美鑽襯托出頂級鑲嵌工藝技術與色彩光影之美。包括由莊凱勛搶先演繹的Polo Emperador系列，於今年增添兩款分別由18K白金與玫瑰金打造的鏤空飛行陀飛輪新作，搭載1270S超薄自動上鍊機芯，錶殼採用Polo系列經典的「形中有形」設計，鑲嵌160顆切割圓形美鑽。

▲莊凱勛PIAGET古董時計展。（圖／品牌提供）

▲玫瑰金款式更耗時價格也更高昂，PIAGET Polo Emperador系列自動上鍊鏤空超薄飛行陀飛輪鑲鑽腕錶，玫瑰金NT＄9,350,000全球限量8只、白金NT＄7,150,000全球限量20只。

PIAGET Polo Emperador系列藍寶石全鑽腕錶也是焦點新作，搭載1270D機芯，經過344小時手工鑲嵌的寶石遍佈於機芯、錶殼與錶鍊，突破奢華極限；另一款Polo系列手動上鏈相對陀飛輪頂級珠寶腕錶，同樣在錶盤與錶帶上鑲滿了鑽石，錶冠上則鑲了一顆藍寶石，點綴恰到好處，製作難度非常高，一年只能生產一至三只，十分珍貴。

▲莊凱勛PIAGET古董時計展。（圖／品牌提供）

▲PIAGET Polo Emperador系列自動上鍊鏤空超薄飛行陀飛輪藍寶石鑽石腕錶，NT＄56,500,000。

▲莊凱勛PIAGET古董時計展。（圖／品牌提供）

▲PIAGET Polo系列手動上鏈相對陀飛輪頂級珠寶腕錶，NT＄42,300,000。

伯爵今年9月將多只博物館館藏古董錶搬來台北101購物中心，於9／15～10／11期間舉辦《Artist of Secret Time——演繹時間奧秘的藝術家》經典時計風華展，並在今日邀請演員莊凱勛搶先走入伯爵的歷史隧道。

▲莊凱勛PIAGET古董時計展。（圖／品牌提供）

約在第二次世界大戰後，當時尚未發明石英機芯技術，因此除了兩款2003年後創作的戒錶，展中的古董錶全數都是機械錶，伯爵也正是在這時奠定了超薄錶的基礎，本次古董時計展將主題聚焦「神秘腕錶」，其中可以看見許多品牌經典的黃金藝術、馬眼形切割的寶石、彩色寶石和光影藝術，運用於腕錶以及體積非常小的戒指錶和袖扣錶上。

▲莊凱勛PIAGET古董時計展。（圖／品牌提供）

▲於1967年問世的「信函錶」。

莊凱勛今天來到展場，笑說覺得自己好像走進歷史課本，深深被背後故事給吸引，尤其是這只「信函錶」讓他最有共鳴：「我常跟人家分享，演員一年有270天在扮演，做自己的時間只有90天左右。」所以這款有如懷錶般開闔式的信函錶，讓他好想把彌足珍貴的時間Lock住：「好想要用這信函錶把時間收藏起來。」可惜的是這些已是很有年代的館藏品，即使再有錢也無法入手，莊凱勛還笑說：「那我去訂做一個好了。」

▲莊凱勛PIAGET古董時計展。（圖／品牌提供）

▲1948年作品，玫瑰金鏤空上蓋的神秘戒錶。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

伯爵, PIAGET, 莊凱勛, 古董錶, 古董時計展, Artist of Secret Time, Polo Emperador, 珠寶腕錶
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

歐陽娜娜與歐陽娣娣罕見同框比美！「妝髪神複製」挨批：顯老

歐陽娜娜與歐陽娣娣罕見同框比美！「妝髪神複製」挨批：顯老

12生肖農曆八月運勢0917-1016　虎開始走好運、龍財運爆發

12生肖農曆八月運勢0917-1016　虎開始走好運、龍財運爆發

iPhone四大隱藏神技巧必學　「單手截圖」果粉直呼太好用

iPhone四大隱藏神技巧必學　「單手截圖」果粉直呼太好用

帥度直逼玄彬！Krystal軍裝照跟畫報超反差 2020最受歡迎的五款「短髮範本」　Jennie、徐睿知都剪無層次髮 在家開烤肉趴只要988元！電烤盤搞定所有食材　還能「排油」太驚豔 麥當勞出2600元「雞塊抱枕」！聯名饒舌歌手Travis Scott推「大人的玩具」 玄彬爆肌歸國蒙臉依然帥！孔劉日常風畫報每張都好想換桌布 星巴克秋季「人魚女神杯」浪漫登場！　貓咪蛋糕、巧克力薄餅罪惡破表 上班族快趁開學季把辦公文具換新！無限筆記本、多功能收納架7款必收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面