莊凱勛搶當第一人！戴限量伯爵陀飛輪逛古董時計展　曝演員心聲

▲莊凱勛搶逛伯爵古董時計風華展，對「信函錶」特別有共鳴。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導

金鐘影帝莊凱勛今（15日）獲邀出席伯爵（PIAGET）所舉辦的《Artist of Secret Time——演繹時間奧秘的藝術家》經典時計風華展，在展出的古董錶中看到這只金質「信函錶」特別有感觸，從前年農曆年後就沒有休息過的莊凱勛感慨道：「演員一年有270天在扮演，做自己的時間只有90天左右，所以我好想要用這信函錶把時間收藏起來。」

▲莊凱勛為全球第一人配戴上最新PIAGET Polo Emperador系列自動上鍊鏤空超薄飛行陀飛輪腕錶錶款。（圖／品牌提供，以下同）



莊凱勛今日手上配戴全球限量8只的最新PIAGET Polo Emperador系列自動上鍊鏤空超薄飛行陀飛輪腕錶，搭以 18K玫瑰金鑽石戒指、手鐲與胸針帥氣現身，自在的擺拍、秀錶似乎對於出席時尚場合已駕輕就熟。

這次伯爵在展出古董錶之餘，也同步發表《Watches & Wonders鐘錶與奇蹟》第二波全新腕錶，共推出五款珍品腕錶，以切割藍寶石、美鑽襯托出頂級鑲嵌工藝技術與色彩光影之美。包括由莊凱勛搶先演繹的Polo Emperador系列，於今年增添兩款分別由18K白金與玫瑰金打造的鏤空飛行陀飛輪新作，搭載1270S超薄自動上鍊機芯，錶殼採用Polo系列經典的「形中有形」設計，鑲嵌160顆切割圓形美鑽。

▲玫瑰金款式更耗時價格也更高昂，PIAGET Polo Emperador系列自動上鍊鏤空超薄飛行陀飛輪鑲鑽腕錶，玫瑰金NT＄9,350,000全球限量8只、白金NT＄7,150,000全球限量20只。



PIAGET Polo Emperador系列藍寶石全鑽腕錶也是焦點新作，搭載1270D機芯，經過344小時手工鑲嵌的寶石遍佈於機芯、錶殼與錶鍊，突破奢華極限；另一款Polo系列手動上鏈相對陀飛輪頂級珠寶腕錶，同樣在錶盤與錶帶上鑲滿了鑽石，錶冠上則鑲了一顆藍寶石，點綴恰到好處，製作難度非常高，一年只能生產一至三只，十分珍貴。

▲PIAGET Polo Emperador系列自動上鍊鏤空超薄飛行陀飛輪藍寶石鑽石腕錶，NT＄56,500,000。

▲PIAGET Polo系列手動上鏈相對陀飛輪頂級珠寶腕錶，NT＄42,300,000。



伯爵今年9月將多只博物館館藏古董錶搬來台北101購物中心，於9／15～10／11期間舉辦《Artist of Secret Time——演繹時間奧秘的藝術家》經典時計風華展，並在今日邀請演員莊凱勛搶先走入伯爵的歷史隧道。

約在第二次世界大戰後，當時尚未發明石英機芯技術，因此除了兩款2003年後創作的戒錶，展中的古董錶全數都是機械錶，伯爵也正是在這時奠定了超薄錶的基礎，本次古董時計展將主題聚焦「神秘腕錶」，其中可以看見許多品牌經典的黃金藝術、馬眼形切割的寶石、彩色寶石和光影藝術，運用於腕錶以及體積非常小的戒指錶和袖扣錶上。

▲於1967年問世的「信函錶」。



莊凱勛今天來到展場，笑說覺得自己好像走進歷史課本，深深被背後故事給吸引，尤其是這只「信函錶」讓他最有共鳴：「我常跟人家分享，演員一年有270天在扮演，做自己的時間只有90天左右。」所以這款有如懷錶般開闔式的信函錶，讓他好想把彌足珍貴的時間Lock住：「好想要用這信函錶把時間收藏起來。」可惜的是這些已是很有年代的館藏品，即使再有錢也無法入手，莊凱勛還笑說：「那我去訂做一個好了。」

▲1948年作品，玫瑰金鏤空上蓋的神秘戒錶。