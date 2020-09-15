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VETEMENTS控巴黎世家抄襲！服裝細節「驚人相似」真相超意外

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▲▼ Balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲BALENCIAGA悄悄登陸Apple Music平臺，同步推出合作商品，卻被質疑抄襲 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

近期BALENCIAGA（巴黎世家）悄悄登陸Apple Music平臺，發佈原創音樂清單，也同步揭曉了與Apple Music合作打造的限量版產品，在T恤上注入了貼紙式的胸牌「我的名字叫Demna」藉此呼應藝術總監Demna Gvasalia的奇特發想。不過單品曝光之後，卻神速引來VETEMENTS在官方IG打臉該創作，指出BALENCIAGA是抄襲品牌在2019年的設計，引發不少討論。

▲ Vetements發文控訴BALENCIAGA抄襲2019年設計，但其實兩件單品都出自Demna 一人 。

Demna Gvasalia親自挑選多位知名藝術家來打造原創歌單，透過Apple Music發行，時長13小時的歌單中每一首都是Demna的最愛，此外，隨著音樂清單推出，還有一系列以受邀藝術家為靈感所創作的限量版產品，結合音樂與品牌特色展開，像是紅、黑標誌性的T恤，在胸口處以貼紙式的胸牌「我的名字叫Demna」打造，的確具有品牌的怪誕色彩。

▲▼ Balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ Balenciaga 。（圖／品牌提供）

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不過單品曝光短短一周內，就受到VETEMENTS公開發文指控BALENCIAGA抄襲， 並且放出品牌在2019年的設計，與此次BALENCIAGA和Apple Music的合作進行對比，畫面中貼紙胸牌的色系近乎一致，不同之處僅有上頭的英文字母和服裝剪裁有落差。事實上BALENCIAGA藝術總監Demna Gvasalia 就是品牌 Vetements 的創始人之一，去年（2019年）9月才離開老東家專注投入BALENCIAGA，而兩款「超相似」的服飾其實都出自他手，頂多算是回收設計重新使用，抄襲一說就看外界如何定奪。

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關鍵字：

巴黎世家, Balenciaga, Apple Music, Demna Gvasalia, VETEMENTS
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