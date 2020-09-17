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地表最會製造浪漫！天生戀愛高手星座TOP3　冠軍不是雙魚

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戀愛高手高高手是誰？12星座中究竟誰被愛神眷顧，地表最會製造浪漫，在愛情中IQ超高的12星座排行榜大公開！

TOP3.天秤座

運用小聰明在愛情中戰無不勝

天秤座在12星座中永遠像交際花兒般的存在，天秤的討喜靈巧程度，幾乎可說是跨性別、跨年紀的，而天秤的優雅美貌，也幾乎讓他們真的像朵花兒般總能在人群中展現光采。天秤對愛情其實天份不算最高、最出色的，但他們卻是最懂得運用自己的特質提升吸引力的！天秤總能懂得在心上人面前奪走心上人的所有注意力，用自己的方式讓喜歡的對象最後主動告白。此外，善於經營自己的天秤，本身魅力也不太會隨著年紀增加而褪色，反而會因為閱歷的累積而增添了知性美感。如果你的情敵正好是天秤座，那可是要有苦戰的心理準備了！

TOP2.雙魚座

纖細感知力，誰人跟我比

雙魚座的細膩比起天蠍只能說有過之而無不及，因為他們本來就是無敵感性的人種，每個雙魚都擁有戀愛的高敏感雷達，能比任何人都能早一步嗅到愛情的端倪，自然也像先知一般，能快速搞清楚狀況，誰愛誰、誰適合誰、誰該分一分，當你遇到愛情上的棘手難題，別懷疑，快找身邊的雙魚座好好諮詢一下，就能很快得到解答！雖然每個雙魚友人的感情閱歷不見得豐富，但他們在總有清楚的邏輯能幫你找到情感癥結。你一定會問，這麼神準的愛情導師，為什麼不是愛情高手TOP1呢？因為他們千算萬算，卻算不到自己，只要與自己有關的感情，就很容易因荷爾蒙衝腦而出現鬼遮眼，甚至哪個渣就選哪個的悲慘宿命，雙魚的愛情天份，只能用來拯救朋友，往往救不了自己。

TOP1.天蠍座

地表最會製造浪漫的人

說到戀愛高手，水象星座的天蠍、雙魚絕對名列12星座前茅，其中天蠍座更居戀愛高手之冠，倒不是他們智商有多高、多聰明，而是天蠍座只要喜歡一個人，就會把全副注意力都牢牢鎖在對方身上，就會從細微的地方觀察心上人的一舉一動，在最短的時間內完全了解他的生活習慣、家庭背景、社交與喜好，自然也像擁有超能力一般！在心上人都還沒開口前，就能以各種小驚喜、小浪漫全然滿足對方。如此費心又細心的付出，就算對方像頑石一樣不領情，最後也會融化在天蠍製造的浪漫之中，說天蠍是戀愛冠軍實在當之無愧！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢, 天秤, 雙魚, 天蠍
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