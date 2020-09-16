2020週年慶／小資女必買懶人包TOP10　小黑瓶買一送一超划算

記者李薇／綜合報導

週年慶又即將到來，盤點必買的化妝品組合，像是SK-II、雅詩蘭黛、蘭蔻、資生堂通通都有，一次可以看滿全部的懶人包，超級快速又方便，適合小資女孩趁著優惠價入手，像是小黑瓶還有買一送一、SK-II整組買起來就可以保養全臉，實用又划算。

1.SK-II 青春緊緻霜重組，優惠價10,305元

裡面含有青春露230ml、超肌能緊緻彈力精萃50ml、R.N.A.超肌能緊緻活膚霜15g、全效活膚潔面乳20g、亮采化粧水30ml、青春敷面膜5片，一組就可以完成全部的保養，而且青春露跟彈力精萃也是很經典的單品。

2.Dior 迪奧逆時能量精華組，優惠價4500元



迪奧逆時能量精華50ML、迪奧逆時能量奇肌水50ML、迪奧逆時能量緊緻眼霜5ML、迪奧逆時能量奇肌霜15ML、美妍包，一整組就可以完成夜間保養，加上超美的包包，光是拿到就很划算，更別說裡面還有保養組合。

3.蘭蔻 超級黑瓶買一送一，優惠價2700元

超未來肌因賦活露30ML、超未來肌因賦活露7ML*4、超未來肌因賦活露1ML*2，小黑瓶的瘋狂愛用者絕對要挑選這一組，今年全新升級的超級黑瓶買一送一，相當於45折，非常優惠。

4.黛珂 50週年紀念典藏組，優惠價7562元

黛珂 保濕美容液60mL*2、黛珂 保濕美容液 15mL*3，等於買大送小，價值11,200 元，優惠價7,960元，完全不會拿到任何一罐不想用的產品，超級划算，這款保濕美容液也是很多人口碑大推薦的好物，還沒用過的一定要擁有。

5.ALBION 健康化妝水485ml，優惠價3400元

ALBION的健康化妝水加大版，健康化妝水早就是品牌非常經典的單品，也拿下日本多次的美妝大賞，可以說是每個女孩都應該要用過的單品，因為它可以舒緩肌膚，重現透亮、澎潤的飽滿度。

6.雪花秀 滋陰生人蔘微導精露禮盒組，優惠價5980元

滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露50ml、滋陰生人蔘煥顏露30ml、滋陰生人蔘活膚乳30ml、滋陰生人蔘修護霜EX 15ml（滋潤型）、潤燥養膚精華4ml、金色化妝收納包；人蔘緊緻煥顏微導精露可以說是非常經典熱賣的單品，這次推出全新的組合，原價9507元，下殺63折，非常划算。

7.嬌蘭 皇家蜂王乳平衡油美肌超值組，優惠5,300元

組合裡面是買皇家蜂王乳平衡油50ml、皇家蜂王乳平衡油15ml、5ml迷你瓶一組，而這款單品是初入貴婦品牌嬌蘭一定要入手的產品，不但使用起來清爽好吸收，也可以讓肌膚看起來飽滿又有光澤，重現年輕緊緻的肌膚。

8.DARPHIN 小粉紅口碑快閃組，售價3500元

組合裡面是全效舒緩精華液50ml、全效舒緩精華液30ml，等於大瓶跟小瓶的精華液結合，這款精華單品非常好用，一塗抹就能立刻吸收，植萃的香味也是相當療癒，非常適合敏感肌膚使用。

9.THREE 平衡潔膚組，優惠價3000元

平衡潔膚油R*2＋平衡潔膚油R 30ml＋平衡洗顏慕絲R 30ml＋平衡淨白精華液 3ml，全組洗卸保養都搞定，尤其是平衡潔膚油天然療癒的味道，更是很多人不能缺少的神級卸妝單品。

10.品木宣言 青春無敵靈芝水組，優惠價2,880元

品木宣言 Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水200mlx2，搭配同系列的潔膚液30ml、精華液15ml、水凝露15ml，青春無敵的產品是網路爆紅的單品，因為可以舒緩肌膚，同時又能滋養潤澤，非常受到粉絲喜愛。